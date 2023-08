Portonovo, obiettivo arretramento "Protezione del litorale e costi Va fatto tutto con massima cura"

di Pierfrancesco Curzi

Arretrare gli stabilimenti balneari di Portonovo; facile a dirsi, ma molto complicato da tradurre in pratica. Nelle passate settimane il tema ha acceso il dibattito in seno all’amministrazione comunale, in particolare tra Riccardo Picciafuoco, presidente del Parco del Conero con la carica di facente funzione e pronto a entrare nella giunta Silvetti come consulente esterno al decoro, e l’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini. Due posizioni abbastanza distanti al punto da entrare in rotta di collisione. Dopo lo scambio di vedute, tra i due ieri è arrivata la dichiarazione, proprio al Carlino, da parte del sindaco, Daniele Silvetti. Tombolini, assessore politico ma anche tecnico vista la sua esperienza professionale, fa alcune puntualizzazioni molto importanti e lungimiranti: "Si tratta di una questione molto complessa su cui è opportuno ragionare con carte alla mano, definendo una strategia complessiva che tenga conto della delicatezza del sito e dei fattori da contemperare _ spiega l’ex consigliere comunale della civica 60100 _. Intendo i parcheggi, la viabilità in genere, il verde e soprattutto gli interessi pubblici e privati. C’è da fare molta attenzione alla tipologia di protezione della costa che si vuole dare, rigida con barriere sommerse oppure morbida con i ripascimenti. Vanno sempre tenuti a mente una serie di concetti, ossia la valutazione del percorso autorizzativo e il risultato raggiungibile in relazione ai costi da sostenere, pubblici e privati. Considerando che demolire, ripulire l’arenile dai materiali di fondazione, ricostruire secondo il rinnovato layout, procedere alle sistemazioni generali,non sembra un’operazione a basso impatto economico e dunque tutto va analizzato con la massima cura". Insomma, se ne può parlare, ci mancherebbe, ma non è che una soluzione del genere possa essere presa alla leggera senza valutare bene tutte le varianti del caso. L’assessore Tombolini è assolutamente in linea con le valutazioni e il confronto con Silvetti: "Su questi temi _ spiega il capo dei lavori pubblici _ con il sindaco abbiamo ragionato e condiviso che sono proprio queste le valutazioni da affrontare e porre alla base del confronto con i soggetti interessati, enti e privati. Naturalmente la dichiarazione di Silvetti offre il senso dell’apertura dell’amministrazione a mettere il tema Portonovo al centro di un valutazione. Il Piano particolareggiato che la Mancinelli ha messo in fondo al cassetto parecchi anni fa rappresenta bene la complessità del tema. In sintesi, un tema da affrontare con analisi tecniche, ambientali, logistiche in cui la valutazione di sostenibilità economico finanziaria ha un ruolo tutt’altro che secondario secondo me".