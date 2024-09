Portonovo, parcheggio selvaggio: "Nessuna multa, sicurezza a rischio"

"Auto parcheggiate ovunque e nessuno che multa nemmeno se si chiamano gli ausiliari del traffico. A Portonovo ormai è il far west". A dirlo è Andrea Fabi, residente nella baia che domenica si è trovato davanti all’ennesima congestione di traffico e veicoli diretti al mare. "Già alle 10 ho trovato diverse auto parcheggiate attorno alla piccola rotatoria del parcheggio del lago grande, dietro i ristoranti in zona molo – spiega Fabi – tutte in divieto ovviamente e che creavano intralcio alla viabilità. Ho segnalato la cosa all’ausiliario del traffico che stava alla rotatoria in alto, a monte. Nonostante infatti i semafori rossi dei parcheggi continuava a non fermare le auto che volevano scendere. Mi ha risposto che era stato già avvertito e che aveva segnalato il problema alla pattuglia dei vigili urbani che erano stati già giù. Torno alle 17 e trovo mia moglie in auto ferma, sempre alla rotatoria del parcheggio di sotto, non riusciva a passare per tornare a casa per le auto attorno parcheggiate in modo selvaggio. Oltre ai veicoli che c’erano il mattino infatti, tra l’altro senza nessuna multa sul cruscotto, si erano aggiunte sul lato opposto una decina di moto. Siamo riusciti a passare e ad andare a casa chiudendo gli specchietti laterali della nostra auto, procedendo stretti stretti e facendo mille manovre con i sensori che suonavano. Ho chiamato i vigili, spiegato la situazione che andava avanti dal mattino, che non c’erano nemmeno le multe ma il centralinista è caduto dal pero dicendo che gli sembrava strano che non era stata fatta nessuna multa e che lo avrebbe segnalato alla pattuglia ma io non ho visto arrivare nessuno. Noi con la nostra auto a fatica siamo passati ma se doveva arrivare una ambulanza o un mezzo dei vigili del fuoco come si faceva?".

Fabi sottolinea come la situazione parcheggio selvaggio va avanti da tutta l’estate e sta diventando un problema serio per la sicurezza di chi frequenta la baia e di chi ci abita tutto l’anno. "La soluzione è quella adottata da tutti i centri storici delle città – propone il residente – vado spesso a Lucca e l’albergatore mi chiede la targa del veicolo quando prenoto in modo che posso attraversare il centro senza essere mutato. Ci vuole un lettore di targhe di mezzi autorizzati anche per Portonovo. Ristoratori, alberghi e bagnini che hanno parcheggi riservati segnalano le targhe dei loro clienti e chi passa con il semaforo rosso dei parcheggi pieni prende la multa se non è autorizzato".