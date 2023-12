Portonovo, racconto in foto: "Promuoviamo il territorio"

I grandi mecenati del Rinascimento italiano consideravano l’arte un veicolo di immagine e di status symbol. Un concetto che nei secoli si è evoluto proseguendo ad attribuire all’arte, in quanto linguaggio creativo, il migliore mezzo di comunicazione. In questa evoluzione l’imprenditore illuminato sa investire oggi nell’arte non solo per aumentare la visibilità della propria impresa e accrescere i confini della cultura aziendale, ma anche per promuovere la cultura del bello e del territorio in cui risiede. Elementi questi che hanno animato la presentazione del Calendario 2024 de La Begin Hotels denominato "Undress. At the Bay" realizzato in collaborazione con il fotografo di fama internazionale, Dirk Vogel e presentato ieri nella Royal Suite del SeeBay a Portonovo.

"Come sempre, prima di tutto ascoltiamo le vibrazioni che ci trasmette la destinazione che ci accoglie - ha detto Guido Guidi presidente della Begin Hotels - perché le nostre strutture come microcosmi si inseriscono in dei contesti di assoluta bellezza e da questi vengono in qualche modo forgiati. Poiché abbiamo il privilegio di avere i nostri hotel in destinazioni genuine, in parte ancora da scoprire, credo sia nostro compito raccontare la loro essenza, senza filtri".

E senza filtri sono gli scatti di Vogel che ritraggono angoli fantastici della Baia con 12 ragazze e ragazzi messi "letteralmente a nudo" per raccontare la natura selvaggia e ancestrale di Portonovo. Fermati nel tempo dall’esperta mano del fotografo tedesco che ha saputo cogliere armonia e bellezza senza limiti. Vogel ha chiesto ai ragazzi la volontà di connettersi con la baia, di tornare all’origine facendo scegliere ad ognuno. Chi fa la verticale, chi si fa avvolgere dai sassi di Portonovo, chi cammina in punta di piedi. "Non abbiamo fatto altro che trasformare in maniera visiva l’energia che trasmette la Baia". Ha evidenziato Vogel.

Un progetto di arte contemporanea che prosegue con le foto alle pareti del SeeBay. Il calendario è stato realizzato in una versione da tavolo, mille copie numerate, e da parete in cinquecento esemplari. Non sarà in vendita. Nel corso della presentazione Guidi ha poi annunciato l’arrivo di un’altra perla nella sua Collezione di strutture boutique: l’hotel Ferrara. "Una nuova struttura che sarà inaugurata domani – ha detto –. Un albergo storico, comparso anche nel film ’Il giardino dei Finzi Contini’, prospiciente al castello Estense. Ha tutti i canoni della boutique hotel, integrato con la città, cui daremo un significato ispirato alla metafisica, a De Chirico che ha vissuto per lungo tempo a Ferrara. Ogni nostro hotel ha una sua anima e per Ferrara abbiamo scelto questa".

