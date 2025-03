Portonovo, riparte Il Clandestino: menu dedicato al "Susci Nomade"

Il viaggio, la contaminazione culturale e il nomadismo sotto forma esperienziale del "susci". È ripartita ieri con queste parole chiave la stagione 2025 del Clandestino Susci Bar di Moreno Cedroni nella baia di Portonovo. Inaugurata l’attività alle soglie dell’inizio di primavera con un’esperienza gastronomica ispirata proprio al viaggio e alla contaminazione culturale: Susci Nomade.

Dall’esclusività dell’offerta culinaria all’unicità del sito, all’ombra della suggestiva Torre de Bosis, lungo la parre sud della baia di Portonovo con vista sulla Vela e sul biancore della chiesetta romanica. Moreno Cedroni e il suo staff presentano un menu che attraversa i popoli e gli usi e costumi culinari di chi ha fatto del movimento la propria essenza, trasformando il cibo in un linguaggio universale di scambio e connessione. Dai ghiacci dell’Artico alle acque tropicali del Sud-Est Asiatico, dai deserti del Medio Oriente alle foreste sudamericane: il menu Susci Nomade racconta l’incontro tra cultura e ingredienti in continua evoluzione, celebrando l’arte dell’adattamento e della trasformazione.

"Il nomadismo – si legge nella proposta 2025 del Clandestino – non è solo spostamento, ma scoperta, adattamento, contaminazione. È la capacità di intrecciare storie e sapori, di trasformare ingredienti in ponti tra cultura. Susci Nomade celebra questa visione attraverso piatti ispirati ai Guaraní, Inuit, Bajau, Yaghan, Gitani, Sámi, Ainu, Beduini e altre comunità che hanno vissuto il viaggio non come conquista, ma come apertura. La cucina nomade è una cucina che evolve, che non impone ma assorbe, mescola, si rinnova. Questo menu è un racconto di terre attraversate, di memorie custodite nei sapori, di incontri che lasciano il segno e trasformano".

Il percorso gastronomico è frutto della continua ricerca che Moreno Cedroni porta avanti con il suo approccio innovativo, affiancato da Luca Abbadir e da un team di professionisti di grande talento: Myungeun Kim, Alessandro Mandrioli e Francesco Picasso, con l’accoglienza impeccabile curata da Massimo Franzin. Oltre al menu tematico, il Clandestino propone anche un menu alla carta per il pranzo e una Carta dei dolci disponibile sia a pranzo che a cena. Immerso nella natura incontaminata della Baia di Portonovo, il Clandestino è pronto ad accogliere i suoi ospiti per un’esperienza gastronomica che attraversa il mondo senza mai lasciare il mare.