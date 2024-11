Portonovo, riprese finite. Le Terrazze quasi libere: "La riqualificazione conclusa entro fine mese"

Terrazze di Portonovo, finite le riprese del film di Pierfrancesco Favino, si smonta il set. Il campo da tennis posticcio realizzato nel boschetto tra il campeggio e la spiaggia della baia inizia a fare i bagagli anche se un po’ in ritardo rispetto agli annunci fatti dal Parco e dalla casa di produzione cinematografica Indigo Film. Le riprese infatti dovevano finire il 31 di ottobre ma ci ha messo lo zampino il maltempo. La pioggia ha fatto slittare le giornate lavorative di staff e attori e alla produzione è stata concessa una proroga fino al 9 di novembre.

Quando si inizierà al ripristino e al miglioramento dell’habitat come promesso alla città dall’amministratore delegato della Indigo Film Nicola Giuliano? "Attendiamo che ci comunichino la fine dei lavori di sgombero del set – dice Riccardo Picciafuoco, vicepresidente del Parco del Conero – anche perché saremo presenti poi per gli interventi che dovranno fare come da prescrizioni scritte e accettate dalla casa di produzione".

Le prescrizioni erano giochi per bambini nuovi e a norma, le balaustre in legno da cambiare per tutto il perimetro delle terrazze, una nuova area pic-nic con i tavolini, il doppio degli alberi piantati rispetto a quello tagliati (sono stati 23 quelli contati dai carabinieri forestali nel sopralluogo di ottobre). Il Carlino ieri mattina è andato a vedere la situazione.

Metà area è ancora vietata ai non addetti ai lavori ed è ancora transennata. Sul posto c’era una piccola tenda verde da campeggio montata, vicina alle docce, una tenda blu più grande a ridosso del mare, una baracca di legno con un carrello pieno di teli e oggetti probabilmente usati per le riprese, delle sedie di plastica, vari attrezzi e anche un’automobile. Il campo da tennis realizzato ad hoc, che ha sollevato un polverone di polemiche tra gli affezionati di Portonovo, era ancora lì ma verrà tolto. Si intravedevano ancora i pali e la rete, l’illuminazione. Presente un bel cartello che vieta l’accesso ai non addetti del cantiere.

Sul posto, a vigilare che nessuno entri, anche per non farsi male visto che è un’area di cantiere in via di smantellamento, c’era un addetto della produzione a controllare e a tenere lontani gli intrusi. Entro la settimana dovrebbe essere completato lo smantellamento del set e sarà data comunicazione al Comune dell’inizio dei lavori. Dal cronoprogramma annunciato sempre dalla casa di produzione del film "Il maestro", entro il mese di novembre dovrebbe essere finito l’intervento di riqualificazione a spese della Indigo Film. Dei panelli, che il Parco del Conero aveva annunciato di mettere per spiegare alla cittadinanza l’opera di riqualificazione, non c’è ancora traccia. "Saranno messi ad opera conclusa – aggiunge Picciafuoco – con tutti i dettagli intervento".

Marina Verdenelli