Portonovo, set da sogno per Bova

"Zitti, zitti, 3,2,1, Azione, entrano i nostri…" e due belle e giovani ragazze parlano con Raul Bova sotto la pergola del ristorante Emilia di Portonovo. Sullo sfondo la spiaggia di Mezzavalle e un mare da favola. Questa è la scena che vedrete in tv, il prossimo autunno, girata sulla baia, scelta dalla troupe che in questi giorni è nelle Marche per registrare una fiction, di cui non si conosce esattamente la trama. Ieri a Portonovo era un brulicare di gente, curiosi e fans del noto attore che hanno seguito da lontano tutto quanto stava accadendo.

"Venerdì prima di Pasqua - ci ha detto Federica Rubini del ristorante Emilia - sono venute tre persone che entravano, uscivano e guardavano ovunque. Noi abbiamo chiesto se serviva qualcosa e loro ci hanno risposto che stavano facendo un sopralluogo. Sabato sono tornati di nuovo e ci hanno chiesto di girare una scena di un film con Raul Bova: ‘Ci serve una scena girata in una osteria di mare, molto spartana, anzi trasformeremo anche qualcosa, poi rimetteremo tutto apposto’. Quando poi hanno visto che qui vicino c’era la cooperativa dei pescatori hanno detto che questo luogo per loro era quello giusto".

Il carrello con la cinepresa taglia in due il ristorante e sulla spiaggia ci sono grandi riflettori per creare una luce che da Emilia si ha al tramonto. Le comparse in fila, vestite con abiti casual, attendono di essere chiamate per entrare in scena, sedersi ai tavoli, mangiare e chiacchierare. Tutto intorno si muovono circa un centinaio di persone, tecnici, assistenti, truccatori, tutti vestiti di nero, e i tavoli sono pieni di macchine e computer accesi. Tutti parlano sotto voce ma il vocio è tanto e gli assistenti invitano costantemente a fare silenzio.

Sul set mentre le persone mangiano, alle loro spalle, in mare, la barca della cooperativa pescatori lascia lentamente la riva, sembra quasi di toccarla per quanto è vicina. "Sono rimasta sorpresa di questa scelta - prosegue Federica Rubini - tutto è successo molto in fretta e oggi siamo circondati da centinaia di persone, chi porta, chi smonta, chi mangia, chi scrive. Portonovo è una location meravigliosa a livello internazionale e questo è solo l’inizio di tante altre sorprese". La terrazza di Emilia è un via vai di gente della troupe che si contrappone alla calma piacevole della scena conviviale che si sta girando. Sulla porta, in piedi, Franco, Edoardo e Federica Rubini guardano quanto sta accadendo attorno a loro con una incredibile serenità, come se nulla stesse succedendo. Forse, questa, è la vera Portonovo. E ieri, a Portonovo, anche il sindaco Valeria Mancinelli che ha portato il saluto della città all’attore e a tutta la troupe.

Claudio Desideri