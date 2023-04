Portonovo si adegua: un nuovo stabilimento

Concessioni balneari, il Comune di Ancona si adegua subito alle disposizioni imposte dall’Unione Europea e mette a gara uno stabilimento con annesso rimessaggio barche a Portonovo. Il nuovo bando messo in pubblicazione dall’amministrazione dorica è in coerenza con la nuova direttiva europea e si configura come bando pubblicato addirittura sulla gazzetta europea. L’area da affidare in concessione si trova in zona Torre De Bosis, tra il molo e la parte opposta dell’arenile. L’area non era attualmente in uso.

Diverso il discorso per le altre concessioni della baia (e non solo quelle) che dovranno essere messe all’asta, o come dice il regolamento europeo "essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente". Una decisione a cui il Governo italiano si dovrà adeguare e a cui senza dubbio si opporranno i gestori degli stabilimenti balneari.

Tornando al bando di gara in discussione, lo stesso è stato inserito nell’albo pretorio del Comune e all’interno del documento figurano tutte le caratteristiche necessarie a cui i partecipanti dovranno attenersi. In particolare c’è la scadenza delle presentazioni delle offerte che dovranno sopraggiungere in Comune entro il 18 maggio prossimo. Curioso che per quella data ci potrebbe già essere il nome del nuovo sindaco o della nuova sindaca di Ancona visto che il voto del primo turno è fissato per il 14 e 15 maggio.

Lo spazio da mettere a gara è dunque diviso in due parti: c’è lo stabilimento balneare, di proprietà comunale, e il rimessaggio che incide nel demanio marittimo. E dunque via al bando.

p.cu.