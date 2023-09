Portonovo, stagione altalenante: "Facciamola vivere tutto l’anno"

Portonovo ieri era un piccolo paradiso. Aria pulita e fresca, pochi ombrelloni sulle spiagge macchiate solo dalle tute nere dei surfisti e nei locali gli anconetani irriducibili sicuramente superati nei numeri dai turisti. Alcuni stabilimenti hanno già tolto gli ombrelloni ma i ristoranti sono sempre pieni. Negli hotel i turisti continuano ad arrivare, sono sopratutto quelli provenienti dal nord Europa amanti di questo periodo. "Per Portonovo tutto è andato per il verso giusto – dice Marcello Nicolini, presidente del Consorzio La Baia – Come in tutte le stagioni c’è qualcosa da migliorare. Molte le presenze anche a settembre. Il nodo viabilità è importante e si dovrà mettere a punto quanto avviato quest’anno".

L’estate è iniziata tardi causa maltempo e con un mare ferito dall’alluvione romagnolA. "Una stagione altalenante almeno all’inizio – sottolinea Federica Rubini del ristorante Emilia – ma poi è andata crescendo sino ad oggi. Ci sono ancora problemi da risolvere come quello del traffico, molti li abbiamo superati e anche questa Amministrazione comunale è molto disponibile. Il sindaco ci ha monitorato tutta l’estate e tra poco lo rincontreremo". Il meteo è stata la nota più dolente per gli operatori. "Per quello non possiamo fare niente – afferma Paolo Bonetti dell’omonimo stabilimento – ma il resto è andato bene. I trasferimenti con le navette e i servizi pubblici hanno funzionato ma dobbiamo lavorare sul loro rafforzamento e su quello dei parcheggi. I turisti a settembre sono ancora tanti e si dovrebbe pensare ad una stagionalizzazione mettendola in pratica, noi come operatori e il Comune con i servizi".

Un bilancio sostanzialmente positivo lo conferma anche Maurizio Mantini di Pesci Fuor d’Acqua: "C’è stato un presidio costante dei vigili urbani e le navette gratuite hanno funzionato bene". E c’è chi vede una Portonovo viva tutto l’anno come Guido Guidi titolare del SeeBay: "Abbiamo registrato ottimi risultati con turisti provenienti da ogni parte, attratti dalla baia ma anche dai grandi eventi promossi dalla Regione Marche. Come priorità resta la sicurezza di Portonovo sottoposta nei mesi estivi ad una forte pressione antropica e veicolare. Le misure per l’accesso hanno portato un miglioramento ma il mio sogno è vederla priva di auto. Obiettivo prioritario la stagionalizazione intensificando i servizi e gli eventi fuori stagione".

Negli anni le scadenze naturali sono mutate con un’estate che inizia tardi ma che si prolunga sino all’autunno. "L’hotel è stato sempre pieno ma mai come quest’anno abbiamo faticato a riempirlo – dice Flavio Fiorini dell’hotel Internazionale – Portonovo no, ma la Riviera del Conero ha registrato il 40% in meno di presenze. Perché le persone hanno cercato altre mete? Siamo forse meno competitivi? Sono dati che noi operatori dobbiamo valutare e trovare una strategia comune per attrarre i futuri clienti". Un calo delle presenze registrato però in tutta Italia come ha detto Marco Giacchetti titolare dell’omonimo ristorante: "Portonovo ne ha risentito meno ma il problema resta. Si dovrebbe pensare a sistemare la strada che scende e che in caso di pericolo è l’unica via di accesso e di fuga e mettere in sicurezza Portonovo. Ripulire le vecchie strade come l’anello che unisce la Chiesetta alla Piazzetta, alternativo in caso di necessità e creare un percorso sicuro per chi scende dal bus in piazzetta e va in spiaggia. Occorrerebbe anche dare una sistemazione al campeggio ridotto ai minimi termini e fare in modo di tenere aperta la Chiesetta anche in altri mesi dell’anno".

Claudio Desideri