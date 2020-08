Portonovo, 8 agosto 2020 - Fresco e ventilato, all’ombra, con qualche piccola salita facilmente superabile e scorci di vedute inedite sul mare che regalano panorami da copertina che solo Portonovo sa dare. Dopo il dibattito sulla famosa mulattiera, la vecchia strada carrareccia, tutta pedonale, che nell’antichità collegava la parte a monte fino alla baia e quindi al mare, il Carlino ha esplorato ieri mattina, in anteprima, il sentiero che Comune e Parco sono ormai determinati a riaprire.



Questo per fornire una alternativa valida e sicura a turisti e residenti per raggiungere Portonovo senza passare per la strada asfaltata che è diventata pericolosa al transito promiscuo di automobili, bus, pedoni e biciclette. Accompagnati dal Cai, il club alpino italiano, che proprio di recente ha scritto al Parco del Conero per proporre la propria collaborazione a far rinascere il vecchio stradello, e dal circolo naturalistico Il Pungitopo di Legambiente, che per primo due anni fa si è avventurato con un proprio iscritto nella boscaglia alla ricerca del sentiero, abbiamo esplorato una parte del tragitto che è rigorosamente chiuso al pubblico, testandone la fattibilità una volta che sarà aperto a tutti.



Con noi c’erano il presidente della sezione Cai di Ancona Fausto De Angelis e due pionieri del sentiero, Gabriele Parisini, l’iscritto del circolo Il Pungitopo che per primo due anni fa è andato in avanscoperta, e Simone Lucesoli, socio Cai che poi lo ha seguito e aiutato in altri sopralluoghi.



Su un dislivello di 120 metri dal mare, la quota su cui si sviluppa il sentiero, siamo saliti iniziando dall’uscita del percorso, appena dietro il parcheggio del lago grande. Una prima salita che con una piccola deviazione nella vegetazione verrà poi addolcita nell’idea di percorso che Cai e Pungitopo hanno in mente per rendere il camminamento il più dolce possibile e fattibile a tutti, famiglie con bambini compresi.



Entrando nel vivo della vecchia mulattiera questa è diversa dai sentieri che conducono a Mezzavalle, più assolati e ripidi. Tra il verde e il marrone del bosco spiccano cespugli di pungitopo ancora pieni di bacche rosse. Su alcuni tronchi di alberi sono stati messi dei nastri bianchi e rossi, una segnaletica provvisoria che Cai e Pungitopo hanno adottato nella ricerca del sentiero originale per tracciare la strada una volta individuata e non perderla nella boscaglia. Superata la prima salita il tracciato è di facile e gradevole percorrenza, quasi pianeggiante in alcuni punti, proprio come era la vecchia mulattiera guardando le foto dell’epoca.



Al primo tornate ci lasciamo la recinzione di una casa privata sulla destra e il percorso prosegue su un rettilineo dove primeggiano i profumi della vegetazione e delle recenti piogge con la brezza marina che arriva da valle. Ci sono anche le liane, che segnano il trascorrere del tempo e la poco presenza umana ridotta agli unici passaggi che i soci Cai hanno fatto andando in esplorazione e ripulendo un po’ il percorso da arbusti e tronchi caduti. Nel camminamento si incrocia la strada che accede al campeggio Il Conero, ancora chiuso.



Sassi, edera arrampicante , buche scavate dai cinghiali, conifere e un lungo fosso si aprono alla vista durante la passeggiata che in vari punti scorge il mare con vedute di angolatura inedita sia per la spiaggia verso il molo e il Fortino che verso il trave. Non tutto lo stradello è ancora facilmente percorribile e a tre quarti della strada, prima di sbucare dove la mulattiera iniziava, poco dopo il primo belvedere a monte, si trovano ancora i paracarri, le colonnine di pietra che delimitavano la storica carreggiata. Lungo un chilometro e mezzo il sentiero si percorre in 20 minuti a scendere e in 30 a salire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA