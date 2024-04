Portonovo, subito caos. Auto in sosta ovunque. L’area ex Mutilatini un parcheggio selvaggio

Ztl, telecamere, controlli: tante belle parole al vento, ma di fatto la sosta selvaggia a Portonovo resta la grande minaccia per l’estate a venire. Se il buongiorno si vede dal mattino ci aspetta una stagione di disagi e divieti forzati. Durante le feste di Pasqua e nel week-end appena concluso la baia è stata messa a dura prova, specie domenica, con le auto che hanno assaltato Portonovo, per ore in balìa dell’anarchia più totale.

Parcheggi strapieni, accesso libero da monte e da mezzogiorno in avanti è stato il caos nelle strade verso gli arenili. Nel pomeriggio ogni anfratto lungo il percorso verso il Molo e soprattutto verso la Capannina è stato occupato da auto lasciate in sosta, alla faccia dell’anima ecocompatibile della baia di Portonovo. Con i parcheggi pieni praticamente subito al mattino e senza alcun ostacolo i visitatori sono scesi e hanno lasciato le auto ovunque. Nel tratto che va dall’incrocio per il campeggio la Torre e la zona della Capannina e Giacchetti gli incivili hanno parcheggiato in mezzo alla vegetazione, lungo la strada restringendo la già stretta carreggiata e rappresentando un ostacolo per le persone a piedi. Una scena che in tanti anni di frequentazione della baia non avevamo mai visto.

È bastato che un automobilista parcheggiasse la macchina in un punto particolarmente assurdo e tanti gli sono andati dietro. Nello spazio attorno agli ex Mutilatini le auto erano ovunque, negli anfratti tra una staccionata e l’altra, negli spazi dedicati ai sentieri e così via. Insomma una prova tecnica di trasmissione che preoccupa. L’amministrazione ha confermato di voler mettere mano al problema. Il fatto è che per risolverlo avrà bisogno della polizia locale e con la drammatica situazione del personale, mai così ridotto all’osso (le prossime assunzioni non prima di ottobre), sarà difficile regolare i flussi a Portonovo per quattro mesi. Si attendono al più presto le assunzioni di nuovi agenti, anche se con la mole di lavoro cui sono chiamati a far fronte, si prevedono giornate di fuoco sotto il fronte della sicurezza.