Portonovo torna "alga free". Arpam: la tossicità sotto i livelli. Revocato il divieto di fare i bagni

Alga tossica, Portonovo torna completamente balneabile. I rilevi effettuati da Arpam nella giornata di ieri in merito alla densità dell’alga Ostreopsis Ovata hanno evidenziato un rientro dei valori indicativi della fase di emergenza accertati nei giorni scorsi e, di conseguenza, la cessazione del divieto di balneazione. C’è grande attesa per l’esito dei risultati dei campionamenti effettuati ieri davanti alla costa del Passetto e della Scalaccia e resi noti oggi in mattinata. Se il purgatorio per Portonovo, o meglio per una parte della baia, è durato praticamente un week-end, al Passetto l’alga tossica ha lasciato un segno molto profondo e negativo. Comparsa ormai tre settimane fa, si spera che l’esito odierno delle analisi consegni la fine del divieto di balneazione. Restando in acqua, qualche residuo dell’alga rimane a Numana dove resta interdetto soltanto un piccolo pezzo di spiaggia (parte alta): "I campionamenti Arpam del 25 agosto 2025 _ spiegano i tecnici dell’Agenzia regionale per l’ambiente _ hanno confermato la presenza dell’alga nel punto di prelievo di Numana Alta, con un valore indicativo della fase di emergenza di 54.800 cell/L; la soglia è fissata a 30mila cellule/litro. Rientrata invece la situazione emergenziale a Portonovo dove la concentrazione di 1.800 cell/L. riporta il sito in condizioni di routine. I prossimi campionamenti, dopo quello di ieri al Passetto di Ancona e a Pietralacroce (Scalaccia), sono in programma oggi per quanto concerne Sirolo, spiaggia Urbani, e Porto Recanati". Il peggio sembra passato, ma la piaga per bagnanti e operatori potrà dirsi superata soltanto quando anche il Passetto potrà tornare tra le spiagge senza divieto di balneazione. In ogni caso i monitoraggi proseguiranno nel corso di questa settimana e delle prossime, in considerazione delle condizioni meteomarine. A confermarlo anche una nota del Comune di Ancona: "Le acque resteranno soggette a monitoraggio periodico, in quanto attualmente ci si trova in fase di routine che prevede comunque osservazione e monitoraggio mensile delle acque di balneazione da parte di Arpam. Analoghi campionamenti sono stati effettuati nell’area del Passetto e di Pietralacroce, si attendono i risultati per domani (oggi, ndr.)". Nonostante tantissimi bagnanti non abbiano rispetto i divieti imposti dalle ordinanza sindacali, al momento non sono stati segnalati casi di disturbi per la salute delle persone da parte dell’alga Ostreopsis Ovata.