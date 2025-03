Portonovo, Zac confermata: "Ora il data base"

Accesso in auto a Portonovo nei mesi estivi, l’amministrazione comunale conferma lo strumento della Zac (Zona ad accesso controllato) parziale e annuncia la possibilità, dalla stagione 2026, dell’introduzione di una vera e propria Ztl. Per ora resta tutto sulla carta, nessun salto in avanti da parte del vicesindaco Giovanni Zinni, fautore dello strumento per limitare il caos nei mesi esitivi di luglio e agosto a Portonovo. Una misura difesa coi denti dello stesso Zinni nonostante alla fine poco sia cambiato rispetto al passato, se non una presenza più capillare da parte della polizia locale: "La Zac è stata un successo _ ha ribadito con forza Zinni a totale difesa dello strumento da lui introdotto _. Può piacere o meno, ma intanto noi a breve, la ripetiamo visti i risultati dell’estate scorsa: ci sono stati più controlli e meno multe rilevate nella baia dove c’è stato meno caos. Adesso riprendiamo il ragionamento e riconfermiamo tutto, ma con un upgrade. La volontà è di creare un data base, con la prospettiva condivisa di realizzare un salto importante il prossimo anno, ossia passare dalla Zac alla Ztl, ma di questo ne discuteremo in un tavolo condiviso con gli operatori commerciali. Tuttavia, ripeto, prima è necessario creare un data base con tutti i dati di chi frequenta abitualmente la baia, non solo chi va al mare e e non solo i turisti, occasionali o meno. Prima di piazzare un sistema di videosorveglianza OCR (la telecamera per la lettura delle targhe, già attiva in seno alla polizia locale per il controllo delle assicurazioni e delle revisioni, ndr.) vogliamo avere un data base equo e in grado di evitare futuri contenziosi. Vediamo cosa emerge dal tavolo con le altri parti chiamate in causa e come va la stagione imminente. Confermo anche che Ancona Servizi, attraverso suo personale dedicato, sarà presente a monte per vigilare sugli accessi e fornire informazioni assieme a chi gestisce i parcheggi nella baia". Il vicesindaco Zinni ha risposto a una interrogazione urgente che è stata posta dalla consigliera anch’essa di Fratelli d’Italia, Maria Grazia De Angelis, la quale ha ribadito la bontà della sperimentazione dello scorso anno, plaudendo all’idea della riproposizione nel 2025. Di diverso tono il parere di Carlo Pesaresi (Diamoci del Noi), intervenuto successivamente: "La Zac a Portonovo è stata ed è soltanto fuffa, come molti provvedimenti assunti dalla vostra giunta in questi due anni".