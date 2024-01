Portuali, arriva un altro ko. Inutile arrembaggio finale

FERMIGNANESE

1

PORTUALI DORICA

0

FERMIGNANESE: Fiorelli, Mariotti, Masullo (68’ Garota), Lucciarini, Fraternali, Santi, Bozzi (82’ Filippucci), Labate, Montanari (86’ Ait Brahim), Calvaresi (80’ Di Simoni), Cinotti (68’ Patarchi). All. Fini

PORTUALI DORICA: Tavoni, Ragni, Tonini (83’ Sbrolla), Rinaldi (70’ Pascali), Savini, Santoni (63’ Severini), Piermattei (46’ Mascambruni), Sassaroli, Marzioni, Lazzarini, De Marco. All. Ceccarelli

Arbitro: Eletto di Macerata

Rete: 38’ Montanari

Altro kappao esterno rimediato dai Portuali Dorica, dopo la trasferta amara di due settimane fa col Vismara. Gli anconetani, infatti, cadono nuovamente in terra pesarese e vengono superati dalla Fermignanese per 1-0. Questo il punteggio di una delle partite di cartello della giornata, che ha visto nel guizzo di Montanari quel proverbiale gol che vale oro. E vale soprattutto tre punti essenziali per la squadra di Fini, che torna a misurarsi con ambizioni da playoff, mentre costa ai Dockers la vetta della Promozione/A, dove sono stati raggiunti dal Moie Vallesina e, oggi, potrebbero essere addirittura superati dal Fabriano Cerreto, impegnato a domicilio contro l’Osimo Stazione Conero Dribbling. Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato, senza situazioni degne di nota, un disimpegno errato dei Portuali in fase di costruzione ha spalancato un’autostrada a Montanari, abile successivamente a superare ed eludere l’uscita di Tavoni. Ripresa di tutt’altra pasta, invece, per i ragazzi di Ceccarelli, che le hanno provate tutte pur di segnare, arrivando persino a chiudere i locali nella propria metà campo. Le occasioni migliori per Mascambruni (subentrato ad inizia ripresa a Piermattei), Lazzarini, Sassaroli e De Marco, ma in almeno due circostanze, l’esperto portiere Fiorelli, ha mostrato tutto il suo valore con interventi di alto livello.