Portuali di pasta dura

La serie positiva di Osimana, Portuali e Fabriano Cerreto continua. Per la seconda giornata di fila. Anche se stavolta con i tre punti (4 giornata Eccellenza), esce dal campo solo l’Osimana, alquanto cinica nella sfida interna contro il quotato Urbino. Che al Diana ha fatto vedere che possiede qualità per sognare. Ma alla squadra dell’anconetano Mariani è mancata la stoccata vincente, quella che invece ha trovato Minnozzi autore di una prodezza su punizione. Dopo 33 anni è ritornato a segnare un Minnozzi al Diana. Matteo 33 anni dopo suo padre Massimo. "Una partita che sapevamo poteva nascondere tante insidie, dove abbiamo affrontato una squadra veramente forte, la più forte tra quelle affrontate finora - fa sapere mister Claudio Labriola -. Hanno cambiato poco rispetto all’anno scorso dove sono arrivati alla finale playoff. Hanno preso un ottimo allenatore, complimenti per quello che hanno espresso al Diana. Noi abbiamo cercato di limitare le loro armi, stando più bassi per evitare le loro profondità e lasciando loro il pallino del gioco. Siamo stati squadra fino in fondo. La vittoria - che non arriva mai a caso - l’abbiamo colta grazie a una prodezza di Minnozzi che aveva mancato il gol nelle prime giornate per pochi centimetri. Alleno un gruppo sano e unito che può andare davvero lontano". Altro risultato positivo per i Portuali. Il Matelica non passa al Del Conero. Anzi la formazione di Santoni - che deve fare a meno ancora di Iori - rischia pure di tornare a casa a mani vuote. Per i ragazzi di Ceccarelli è il terzo risultato utile consecutivo dopo la vittoria con l’Atletico Mariner e il pari di Urbino. "Un punto che prendiamo con grande serenità, siamo stati bravi a difenderci cercando di ripartire. Siamo andati vicini anche alla vittoria, anche se sportivamente ai punti avrebbe meritato il Matelica" le parole del d.s. dorico Andrea Belli. La compattezza e la panchina dei Portuali sembrano essere il valore aggiunto dei dorici. "L’anno scorso sono state la nostra forza e speriamo che lo siano anche quest’anno". La squadra anconetana domenica salirà a Montefano. Passo avanti anche per il Fabriano Cerreto che riprende il Tolentino, ancora con un gol di Peluso, muovendo per la seconda giornata di fila la classifica. "E’ stata una partita complicata all’inizio, ma dopo lo svantaggio siamo venuti fuori in maniera importante, sfiorando anche la vittoria. Peccato non aver vinto, ma è un gran punto, ottenuto con coraggio e voglia. Peluso? Un giocatore favoloso che in questo momento oltre ai gol ci dà forza e rispetto anche da parte degli avversari". Intanto nella prossima giornata sarà derby: a Fabriano salirà l’Osimana.