Portuali, finisce 2-2 contro Castelfidardo

PORTUALI 2
VIGOR CASTELFIDARDO 2
PORTUALI ANCONA: Tavoni, Tucci, Sassaroli, Rinaldi, Savini, Testoni (36’ st Lucesoli), Gramaccia (18’ st De Marco), Mascambruni, Sbarbati (18’ st Gioacchini), Serio (39’ st Franca), Candolfi. All. Mancini.
VIGOR CASTELFIDARDO: Bonifazi, Bandanera (9’ pt Montesi), Fabiani (1’ st Stacchiotti), Calvigioni, Camilletti (23’ st Mariotti), Magi (25’ st Sabatini), Ascani (31’ st Torresi), Mosca, Guidobaldi R., Valleya, Guidobaldi F. All. Bedetti
Arbitro: Cerolini di Macerata
Reti: 15’ pt Valleya, 36’ pt Ascani, 43’ pt e 46’ pt Sbarbati
Quattro gol in totale al Giuliani e alla fine un pareggio nell’esordio in partita ufficiale tra Portuali Ancona e Vigor Castelfidardo. Un 2-2 nell’andata dei sedicesimi di Coppa Italia di Promozione (ritorno mercoledì 17 settembre). Un pareggio in rimonta per i Portuali sotto di due gol dopo 36’. Un primo tempo dove cade la pioggia, ma anche un poker di realizzazioni. Valleya al quarto d’ora non perdona con un tiro a mezza altezza dal limite dell’area. Il raddoppio degli ospiti porta la firma di Ascani a finalizzare al meglio una respinta. Ma ci pensa Sbarbati in tre minuti a riportare, prima del duplice fischio, tutto in parità: l’ariete dorico prima devia in rete il pallone proveniente dalla fascia, poi con un sinistro all’incrocio dei pali fa 2-2.