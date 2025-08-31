Le pipe per il crack

Massimo Pandolfi
Le pipe per il crack
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Premio dipendentiBologna-ComoSpiaggia vietata bimbiAccoltella famigliaRistorante riapertoEventi e sagre
Acquista il giornale
CronacaPortuali, finisce 2-2 contro Castelfidardo
31 ago 2025
MICHELE CARLETTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. Portuali, finisce 2-2 contro Castelfidardo

Portuali, finisce 2-2 contro Castelfidardo

Sbarbati in tre minuti, con una doppietta, pareggia i conti

Sbarbati in tre minuti, con una doppietta, pareggia i conti

Sbarbati in tre minuti, con una doppietta, pareggia i conti

Per approfondire:

PORTUALI 2

VIGOR CASTELFIDARDO 2

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Tucci, Sassaroli, Rinaldi, Savini, Testoni (36’ st Lucesoli), Gramaccia (18’ st De Marco), Mascambruni, Sbarbati (18’ st Gioacchini), Serio (39’ st Franca), Candolfi. All. Mancini.

VIGOR CASTELFIDARDO: Bonifazi, Bandanera (9’ pt Montesi), Fabiani (1’ st Stacchiotti), Calvigioni, Camilletti (23’ st Mariotti), Magi (25’ st Sabatini), Ascani (31’ st Torresi), Mosca, Guidobaldi R., Valleya, Guidobaldi F. All. Bedetti

Arbitro: Cerolini di Macerata

Reti: 15’ pt Valleya, 36’ pt Ascani, 43’ pt e 46’ pt Sbarbati

Quattro gol in totale al Giuliani e alla fine un pareggio nell’esordio in partita ufficiale tra Portuali Ancona e Vigor Castelfidardo. Un 2-2 nell’andata dei sedicesimi di Coppa Italia di Promozione (ritorno mercoledì 17 settembre). Un pareggio in rimonta per i Portuali sotto di due gol dopo 36’. Un primo tempo dove cade la pioggia, ma anche un poker di realizzazioni. Valleya al quarto d’ora non perdona con un tiro a mezza altezza dal limite dell’area. Il raddoppio degli ospiti porta la firma di Ascani a finalizzare al meglio una respinta. Ma ci pensa Sbarbati in tre minuti a riportare, prima del duplice fischio, tutto in parità: l’ariete dorico prima devia in rete il pallone proveniente dalla fascia, poi con un sinistro all’incrocio dei pali fa 2-2.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata