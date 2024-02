Portuali nervosi: c’è il ko. Fa festa il Barbara Monserra

MONSERRA

MONSERRA: Pigliapoco, Coltorti, Ferrero, Carbone, Pierpaoli, Serpicelli, Morsucci, Calcina (34’st Togni), Brega (21’pt Ubertini), Nardone, Castignani. All. Mancini

PORTUALI: Tavoni, Ragni, Tonini, Candolfi, Savini, Severini (24’st Santoni), De Marco (33’st Lucesoli), Sassaroli (18’st Rinaldi), Pascali (6’st Giampaoletti), Mascambruni (24’st Venanzi), Lazzarini. All.Ceccarelli

Arbitro: Paoletti di Fermo

Reti: 42’pt Nardone (B), 14’st Ubertini (B)

Il Barbara si gode i tre punti ed Ubertini. L’attaccante dell’Ilario Lorenzini sostituisce Brega, out per un brutto infortunio, segna e contribuisce al successo.

Brutta prestazione invece dei Portuali, nervosi e poco concreti. Eppure la partenza ospite sembra ottima: una traversa, tanti spunti ed un’intensità davvero apprezzabile. Poi però la gara diventa tesa, falli a ripetizione e continue interruzioni, almeno fino all’episodio clou nel finale di prima frazione. Un tocco di mano in area di un difensore ospite, su tiro di Morsucci, non sfugge all’arbitro che indica il dischetto. Nardone è glaciale e batte Tavoni.

Le continue proteste dopo la massima punizione costano a Savini un evitabile cartellino rosso. Così a fine primo tempo i "Dockers" si trovano in svantaggio e con un uomo in meno.

Complice l’inferiorità numerica i Portuali non riescono più a rendersi pericolosi, in compenso il Barbara Monserra trova lo spazio per calare il bis con Ubertini che si invola verso la porta e con un delizioso pallonetto batte Tavoni. È la pietra definitiva su un match che il Barbara Monserra vince con merito ed autorevolezza.

Nicolò Scocchera