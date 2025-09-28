Le risposte di Birmingham

Beppe Tassi
Le risposte di Birmingham
Ancona
CronacaPortuali, un altro pareggio. Tutto nel primo tempo
28 set 2025
MICHELE CARLETTI
Cronaca
Portuali, un altro pareggio. Tutto nel primo tempo

A sbloccare la gara al Giuliani ci pensa per i padroni di casa Gioacchini. Il Tavullia Valfoglia si rimette in carreggiata grazie al rigore di Vegliò.

Un momento della sfida

PORTUALI

1

TAVULLIA VALFOGLIA

1

PORTUALI : Tavoni, Ragni (44’ st Tucci), Sassaroli, Catalani, Savini, Lucesoli, Altieri (44’ st De Marco), Girolimini (30’ st Testoni), Sbarbati, Mascambruni (38’ pt Paloka), Gioacchini (26’ st Serio). All. Mancini.

TAVULLIA VALFOGLIA: Arcangeli, Salvatori, Sgaggi, Giunti, Pagniello, Passeri, Ricciotti, Fabrizi (38’ st Serafini), Vegliò, Diomede (28’ st Giunchetti), Cesarini (38’ st Sciamanna). All. Teodori.

Arbitro: Del Piccolo di Pesaro.

Reti: 9’ pt Gioacchini, 36’ pt Vegliò (rig.)

Secondo pareggio consecutivo per i Portuali, dopo quello rimediato in trasferta sul campo dell’Ostra.

La formazione dorica riesce a prendere solo un punto in casa contro il Tavullia Valfoglia.

E succede tutto nel primo tempo.

Al Giuliani ad aprire le danze ci pensa Gioacchini, al quale replica Vegliò su rigore: la partita finisce qui.

La formazione di Mancini approccia bene la gara.

Il primo sussulto è di Mascambruni su punizione, un minuto prima del vantaggio. Sempre Mascambruni protagonista del cross per la testa di Gioacchini che infila il portiere ospite per il vantaggio.

Il Tavullia Valfoglia ci mette un po’ a carburare. Al 23’ Vegliò è murato da Tavoni. Poi, lo stesso Vegliò, al 36’, trasforma il calcio di rigore che vale il pareggio definitivo.

Perché nella ripresa le due squadre non riescono a superarsi. Ci prova Sbarbati, ma la conclusione termina sul fondo. Dall’altra parte Vegliò ha una buona occasione, ma trova le braccia di Tavoni.

Le ultime emozioni di Gioacchini sempre con un colpo di testa, ma stavolta alto e poi di Sbarbati che colpisce la traversa su calcio piazzato.

