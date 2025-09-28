Portuali, un altro pareggio. Tutto nel primo tempo

PORTUALI
1
TAVULLIA VALFOGLIA
1
PORTUALI : Tavoni, Ragni (44’ st Tucci), Sassaroli, Catalani, Savini, Lucesoli, Altieri (44’ st De Marco), Girolimini (30’ st Testoni), Sbarbati, Mascambruni (38’ pt Paloka), Gioacchini (26’ st Serio). All. Mancini.
TAVULLIA VALFOGLIA: Arcangeli, Salvatori, Sgaggi, Giunti, Pagniello, Passeri, Ricciotti, Fabrizi (38’ st Serafini), Vegliò, Diomede (28’ st Giunchetti), Cesarini (38’ st Sciamanna). All. Teodori.
Arbitro: Del Piccolo di Pesaro.
Reti: 9’ pt Gioacchini, 36’ pt Vegliò (rig.)
Secondo pareggio consecutivo per i Portuali, dopo quello rimediato in trasferta sul campo dell’Ostra.
La formazione dorica riesce a prendere solo un punto in casa contro il Tavullia Valfoglia.
E succede tutto nel primo tempo.
Al Giuliani ad aprire le danze ci pensa Gioacchini, al quale replica Vegliò su rigore: la partita finisce qui.
La formazione di Mancini approccia bene la gara.
Il primo sussulto è di Mascambruni su punizione, un minuto prima del vantaggio. Sempre Mascambruni protagonista del cross per la testa di Gioacchini che infila il portiere ospite per il vantaggio.
Il Tavullia Valfoglia ci mette un po’ a carburare. Al 23’ Vegliò è murato da Tavoni. Poi, lo stesso Vegliò, al 36’, trasforma il calcio di rigore che vale il pareggio definitivo.
Perché nella ripresa le due squadre non riescono a superarsi. Ci prova Sbarbati, ma la conclusione termina sul fondo. Dall’altra parte Vegliò ha una buona occasione, ma trova le braccia di Tavoni.
Le ultime emozioni di Gioacchini sempre con un colpo di testa, ma stavolta alto e poi di Sbarbati che colpisce la traversa su calcio piazzato.