Portuali, una brutta caduta. Sconfitta in casa degli ultimi

VISMARA: Melchiorri, Liera, Beninati, Harrach, Bertuccioli, Palazzi, Nicolini (49’ st Nicolini), Letizi, Renzi (46’ st Capomaggi Mar.), Gaudenzi (42’ st Ballotti), Pistola (37’ st Pistola). All. Ferri.

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Candolfi, Tonini, Rinaldi (21’ st Pascali), Savini, Ragni (35’ st Piermattei), De Marco, Lazzarini, Gioacchini (46’ st Sbrolla), Mascambruni (10’ st Sassaroli), Marzioni (31’ st Catalani). All. Ceccarelli.

Arbitro: Ricciarini di Pesaro

Reti: 28’ pt Renzi, 33’ st Letizi (rig.)

La marcia vincente dei Portuali Ancona si ferma al Benelli. Pronostico ribaltato nel testa coda del girone A di Promozione. Il Vismara - ultimo della classe - supera la capolista con un gol per tempo. I Portuali si fermano così dopo due vittorie di fila per merito dei giallorossi del Vismara che non sbaglia l’approccio. Il vantaggio dei padroni di casa poco prima della mezz’ora con Renzi. I dorici hanno l’opportunità di pareggia con Mascambruni, ma non viene sfruttata a dovere.

I padroni di casa si difendono bene il vantaggio e nel secondo tempo, al 33’, raddoppiano su calcio di rigore con Letizi. Per la squadra di Ceccarelli adesso testa al prossimo match: sabato al Giuliani arriverà il Marina. Intanto oggi Tavoni e compagni potrebbero essere raggiunti in testa alla classifica dal Fabriano Cerreto in caso di vittoria dei cartai.