Portuali, una finale sudata. Rimontato il Sant’Orso

portuali dorica

3

sant’orso

2

PORTUALI DORICA: Tavoni, Candolfi, Tonini, Giampaoletti, Savini, Santoni, De Marco (93’ Lazzarini), Sassaroli (115’ Rinaldi), Gioacchini (56’ Pascali), Marzioni (88’ Ragni), Lucesoli (46’ Mascambruni). All. Ceccarelli

SANT’ORSO: Palazzi, Tonucci (110’ Ferri), Vitali, De Angelis, Fontana (99’ Tanfani), Mattioli, Bastianoni, Luchetti (110’ Cinotti), Riberti (75’ Rovinelli), Muratori, Saurro (67’ Donati). All. Fulgini

Arbitro: Pasqualini di Macerata

Reti: 5’ Luchetti, 39’ Muratori, 45’ De Marco, 47’ Mascambruni, 113’ Lazzarini

Note: amm. Tonucci, Mascambruni, Vitali, Fontana, Ragni; esp. Fulgini per proteste; spett. 700 circa

Una di quelle rimonte epiche, non la prima dei Portuali Dorica al Del Conero. Stavolta è il Sant’Orso a farne le spese e gli anconetani (ri)toccano il cielo con un dito: è finale contro la vincente del girone B di Promozione, l’Atletico Centubuchi. Finisce 3-2 per la squadra di Stefano Ceccarelli, che va sotto dopo un primo tempo complesso e poi ha la forza di rimanere aggrappata al match per ribaltarlo, addirittura, ai supplementari. C’è da sudare molto, però. E lo si capisce dopo quattro giri di lancette. Muratori offre a Saurro che, a tu per tu con Tavoni, spreca calciando a lato. Un minuto dopo il gol, con Muratori che dispensa un altro assist e Luchetti infila lo 0-1. I Portuali escono, Marzioni ci prova due volte dalla distanza ma la palla non entra. Il Sant’Orso è ancora minaccioso con il palo di Luchetti, poi Muratori, al 39’, raddoppia con una punizione mancina capolavoro. Sembra la classica giornata storta. Ci pensa il solito De Marco, con un pallonetto sublime, a rialimentare le speranze dei Dockers. Che, dopo la pausa lunga, cambiano piglio. Al rientro dagli spogliatoi Giampaoletti centra il legno. A rimorchio arriva il subentrato Mascambruni, ottimo l’impatto, che in scivolata stampa il cuoio in fondo al sacco. Esplode il Del Conero e l’inerzia si modifica totalmente. Seppure Fontana, da posizione invitante, grazi i Portuali di testa. La partita s’incanala verso i supplementari e, con le squadre stanche, in contropiede l’altra new entry Lazzarini beffa il portiere Palazzi in uscita con un cioccolatino a scavare che chiude i conti al 113’. Sant’Orso fuori a testa non alta, di più. Portuali allo spareggio per l’Eccellenza. E provare a ricoronare quel sogno sfumato due anni fa contro il Chiesanuova.

Giacomo Giampieri

L’esultanza dei Portuali, foto di Alessandro Gagliardini