Posatora, finalmente lo skatepark. Sarà uno dei più grandi d’Italia: "Portiamo qui i campionati top"

Skatepark a Posatora, finalmente fissata l’inaugurazione dopo due anni di stop. Ancona si prepara a diventare un punto di riferimento nazionale per lo skateboarding con l’inaugurazione del suo nuovo, imponente skatepark. Per l’occasione è stato organizzato un vero e proprio evento, in programma domenica prossima con il taglio del nastro alle 10 e una serie di iniziative dedicate alla disciplina e anche collaterali. Si tratta di una struttura di oltre mille metri quadrati, tra le più grandi e moderne d’Italia, destinata a diventare un centro nevralgico per atleti e appassionati: "Quest’opera, frutto di una visione lungimirante dell’amministrazione comunale, non rappresenta solo un’infrastruttura sportiva all’avanguardia, ma un fondamentale spazio di aggregazione giovanile e riqualificazione urbana. Un investimento strategico sul futuro della città e sul benessere delle nuove generazioni" si legge in una nota diffusa da Palazzo del Popolo.

L’idea e il progetto, in realtà, sono partiti con la precedente amministrazione comunale e l’opera vede ora la luce dopo una serie di disguidi che hanno di fatto rallentato di circa un paio d’anni la realizzazione. Una prima inaugurazione era stata immaginata tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, poi slittata a luglio dello stesso anno, poi il silenzio, fino all’annuncio del 19 ottobre. La gestione triennale dell’impianto è stata affidata all’associazione sportiva Conero Roller, già punto di riferimento sul territorio per il pattinaggio artistico, l’inline freestyle e da oggi anche per lo skateboarding.

L’intervento di realizzazione dello skatepark di Posatora è stato finanziato dal comune con un investimento complessivo di 600mila euro; di questi, 460mila destinati alla costruzione dell’opera principale, mentre la restante somma ha coperto incarichi di progettazione, opere propedeutiche, sistemazioni esterne. L’impianto sportivo comprende: lo skatepark da 1.225 mq (dimensioni 50 x 24,50 m), con le caratteristiche strutture che lo compongono quali quarter, rail, bank; una piastra di allenamento antistante da 245 mq (10 x 24,50 m) per una superficie complessiva di 1.470 mq. L’impianto di illuminazione è stato realizzato con punti luce a basso consumo ed elevata efficienza.

Soddisfazione è stata espressa dagli assessori alla pratica sportiva, Giovanni Zinni, e dal collega agli impianti sportivi, Daniele Berardinelli. La giornata inaugurale di domenica prossima sarà aperta a tutti. Si inizia alle 10 con l’apertura e le prove gratuite di skateboarding per i più giovani; dalle 15 prenderà il via un contest ‘Best Trick’ con un montepremi in denaro, mentre dalle 17 l’atmosfera si scalderà con un DJ set e free skate session. "Lo skatepark di Ancona – rileva Sabatino Aracu, presidente Skate Italia – è un impianto tecnicamente all’avanguardia internazionale, una vera e propria pietra miliare per lo skateboarding italiano. Gli occhi della Federazione internazionale e della Skate Italia sono puntati su Ancona dove già il prossimo anno contiamo di organizzare un grande evento di alto livello". "Abbiamo già chiesto di organizzare per il 2026 il campionato italiano di skateboarding street e freestyle" aggiunge Alessandro Cola, presidente della ASD Conero Roller.