Fabriano, 16 novembre 2020 - Nel fine settimana, qualora il prossimo tampone risulterà negativo, potrebbe riappropriarsi della sua libertà, ma evidentemente era troppo smanioso di anticipare i tempi, mettendo a rischio la pubblica incolumità. Un gesto quanto meno imprudente quello compiuto stamane da un cinquantenne fabrianese che potrebbe costare caro anche in termini di sanzioni, forse non solo di carattere pecuniario, perché nonostante fosse positivo al Covid, si è presentato in un supermercato alla periferia della città per fare la spesa.

Magari confidava che nessuno potesse riconoscerlo, scegliendo l'orario di primo mattino, invece è andata decisamente male, visto che all'interno del market c'era chi sapeva della sua situazione di isolamento fiduciario, facendo scattare l'allarme tra gli operatori, subito girato alle forze dell'ordine. Nello spazio di pochi minuti carabinieri e polizia locale hanno raggiunto il supermercato nell'area est della città per accertare che l'uomo fosse realmente sottoposto a regime quarantena per la positività. Nello spazio di pochi minuti le verifiche hanno confermato l'obbligo dell'uomo di non poter lasciare la propria abitazione e così carabinieri e poliziotti hanno proceduto a riaccompagnarlo a casa.

In queste ore si sta procedendo con gli altri accertamenti, perché è probabile che, oltre all'inevitabile sanzione in denaro, scatti anche un procedimento di natura penale a carico dell'autore dell'infrazione. Tra l'altro, una volta concluse le operazioni di riconoscimento e i primi rilievi all'interno del locale, subito i responsabili del supermercato hanno provveduto a sgombrare la struttura e a chiuderla per procedere alla sanificazione, contando di poter riaprire in tempi brevi e in piena sicurezza.