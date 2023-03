Posizionati dodici nidi artificiali lungo il sentiero

Dodici nuovi nidi artificiali per le cinciarelle, cinciallegre e passere lungo il sentiero "Direzione parco". La posa delle cassette per uccelli è un’iniziativa dell’associazione Casa delle Culture di Ancona con il circolo Legambiente il Pungitopo. Il nuovo intervento studiato per l’avifauna dell’area rientra tra le azioni di Sistema, progetto "per la cura ambientale come leva di sviluppo sostenibile", promosso dal Comune con Parco del Conero, Cnr Irbim di Ancona, Csv Marche, Polo9, Casa delle Culture – il Pungitopo, Hort, Scholanova di Varano, con il sostegno della Fondazione Cariverona. Spiega Fulvio Felici dell’associazione Ornitologi Marchigiani: "Direzione Parco è una zona ripariale che si snoda dalla periferia della città verso il Parco naturale del Conero, attraversando ambienti agricoli e boscosi. Le dodici cassette nido che sono state apposte su altrettanti alberi di pioppo nero Populus nigra e roverella Quercus pubescens, si differenziano tra loro per le dimensioni del foro di ingresso. Il diametro di soli 26 millimetri permette l’occupazione delle cince più piccole come la cinciarella Cyanistes caeruleus, quello di 32 potrà accogliere la Cinciallegra Parus major e specie una volta popolari e oggi in grande difficoltà come la Passera mattugia Passermontanus e la Passera d’Italia Passer italiae".