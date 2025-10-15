"Possiamo lottare per la salvezza, arriveranno rinforzi"

"Stare a casa non mi piace. Ho accettato questa sfida con entusiasmo sapendo delle difficoltà che vado incontro". Ieri pomeriggio Francesco Monaco ha diretto il primo allenamento al Mancini e alla fine sono state queste le prime parole del nuovo allenatore che ha preso il posto di mister Cuccù sollevato dall’incarico domenica dopo il ko contro l’Atletico Ascoli. Qualche curioso in tribuna, ma testa solo al campo. Perché è vero che sono passate sette giornate e il Castelfidardo chiude il gruppo del girone F da solo e con un solo punto, "ma siamo all’inizio e ci sono tutte le possibilità di poter lottare per cercare di tirarsi fuori - continua il tecnico di Latiano -. Lo dovremo fare però tutti assieme, tirare tutti dalla stessa parte: uniti, vogliosi, determinati". Monaco ha parlato così alla squadra, anche se il primo pensiero è stato per Stefano Cuccù e Massimo Loviso. Quest’ultimo l’aveva affrontato da avversario: Monaco sulla panchina dell’Ancona, Loviso in campo con la Samb. "Dispiace, purtroppo noi allenatori viviamo di risultati e lo sappiamo". Quei risultati che Monaco spera di cogliere col Castelfidardo quanto prima. "L’ambiente è un po’ deluso, ma ho notato che c’è voglia di rimettersi in careggiata. Nulla vieta di riuscirci. Rinforzi dal mercato? La società mi ha assicurato che arriveranno". Ieri in prova è arrivato un esterno di centrocampo. Bisognerà far presto per non perdere ulteriore terreno. Monaco lo sa bene. In queste settimane ha visto varie partite, tra C e D. "Ho visto sei sette squadre del girone F, mai il Castelfidardo. E’ un girone tosto, con 5-6 squadre che vanno per la maggiore: Teramo, L’Aquila, Atletico Ascoli, Ancona, Chieti, Ostiamare. Poi ci sono le altre a cui proveremo a dare fastidio". Domenica a San Marino. "Sarà uno scontro salvezza, andremo per fare bene. Il modulo? Finora hanno fatto il 3-5-2, vediamo di non stravolgere troppo le cose. Nulla vieta che si possa cambiare, ma sarà importante l’approccio. In questo momento bisognerà badare al sodo" chiude il tecnico che negli ultimi due anni ha allenato l’Under 16 dell’Ascoli. L’ultima esperienza in D a Foligno. Le soddisfazioni maggiori con la Lucchese da calciatore dove è arrivato in B come con la Samp. In B ha allenato l’Ancona dove "ho bei ricordi. Tre anni (dal 2006 al 2009, ndr) molto intensi, dove successe di tutto. Esonero, poi fui richiamato, salvezza ai playout in C e vittoria del campionato di C ai playoff. In B rimasi 34 partite prima di essere esonerato a 4 giornate dalla fine".