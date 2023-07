Post alluvione, proroga per gli indennizzi

Novità in arrivo sul fronte del post alluvione. Mentre la Conferenza dei Servizi fissa i tempi per la demolizione e ricostruzione del ponte Garibaldi, lunedì il sindaco Massimo Olivetti ufficializzerà la proroga per la richiesta degli indennizzi per famiglie e imprese alluvionate. Una nuova boccata di ossigeno per chi, in questi giorni, era alle strette per via della scadenza dei termini per la presentazione delle domande per i risarcimenti fino a 5000 euro per le famiglie e fino a 20 mila per le imprese che avevano compilato i moduli B1 e C1. Alla luce anche delle rassicurazioni fatte l’altro giorno anche dal Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci sulla proroga dello stato di emergenza che scadrebbe il 15 settembre, la prossima settimana il primo cittadino formalizzerà la proroga dei tempi di scadenza degli indennizzi.

"Lunedì ufficializzeremo la proroga del termine ultime per la presentazione delle richieste di indennizzi per famiglie e imprese che hanno a suo tempo consegnato i moduli B1 e C1 che dovrebbe slittare almeno a settembre – annuncia il sindaco Massimo Olivetti – altra novità è che ci è appena arrivata una circolare per la quantificazione dei danni provocati dall’alluvione per importi superiori a 5mila euro per le famiglie e a 20mila euro per le imprese e che saranno soggetti a perizie". Nei giorni scorsi si è anche riunita la Conferenza dei Servizi che ha fissato il cronoprogramma dei primi lavori per il nuovo ponte Garibaldi.

"Si è stabilito che i primi lavori riguarderanno lo spostamento dei sottoservizi che però non inizieranno prima di tre o quattro settimane -prosegue il primo cittadino- subito dopo si potrà procedere con l’abbattimento del ponte che presumibilmente avverrà quindi a settembre". La ricostruzione poi, come affermato dal Presidente della Regione Francesco Acquaroli nell’ultimo sopralluogo lungo il Misa, avverrà entro dieci mesi.

"Stanno proseguendo anche i lavori di escavo nel tratto cittadino del fiume – conclude il sondaco Olivetti – in questi giorni il cantiere si è spostato ancora più verso il ponte degli Angeli e sta rimuovendo i detriti". Il tratto fluviale tra il Ponte Garibaldi e il Ponte Perilli è costellato di affioramenti, in parte visibili dalle sponde, che in caso di piena possono rappresentare un pericolo per la città.

Giulia Mancinelli