Post contro i sindacati. Il presidente nel mirino:: "Pagliacci e buffoni?. Ho sbagliato, scusate"

di Pierfrancesco Curzi

Probabilmente Andrea Dotti ha capito di aver fatto un passo falso quasi subito dopo aver postato quel messaggio sui social network lunedì sera. Un attacco per certi versi anche offensivo alle organizzazioni sindacali.

Avvocato Dotti, è così, si è pentito di quel post?

"Col senno di poi non l’avrei mai pubblicato pensando al fatto che sono stato eletto da pochi giorni a capo di un’azienda in parte pubblica".

Si sente di dire qualcosa alle donne e agli uomini del sindacato?

"Chiedo scusa, non fosse altro per i due hashtag di cui mi sono subito reso conto essere sbagliati. Infatti 47 minuti dopo la pubblicazione li ho cancellati. Ripeto, faccio ammenda totale e chiedo scusa per quei due hashtag".

E il resto del post?

"Era un post ironico in cui tra l’altro evidenziavo la ritrovata unità della galassia sindacale. Non era un messaggio violento o scurrile, quella parte non penso fosse fuori luogo. Diciamo che mi assumo la piena responsabilità di quanto fatto, anche se, lo ripeto, da presidente del Cd’A di Viva Servizi non avrei dovuto pubblicare nulla di quel tenore, ho un ruolo diverso adesso. Da cittadino ‘normale’ probabilmente lo riscriverei. Adesso però non accadrà più, sono stato un vero cretino a prestare il fianco e a dare una rappresentazione sbagliata di ciò che volevo realmente dire. E comunque non commenterò mai più in questa maniera".

Come mai ha cancellato quei due hashtag?

"Mi sono subito reso conto che erano molto duri e offensivi. Rileggendo quel messaggio messo sui social ho capito che erano sbagliati e avrebbero potuto dare adito a polemiche. Quando li ho cancellati speravo di aver fatto in tempo, perché davvero non era quello il senso della mia affermazione".

Il suo comunque era un j’accuse ben preciso alla realtà sindacale, su questo non sembrano esserci dubbi o sbaglio?

"Era una critica del momento, nel merito di una situazione contingente. Detto questo io non ho alcun preconcetto nei confronti delle organizzazioni sindacali e di chi ne fa parte, anzi rappresentano una parte centrale della vita e della democrazia. In passato ho avuto rapporti stretti, plaudo al loro ruolo e alla necessità che continuino a svolgerlo. A tal proposito colgo l’occasione per lanciare una proposta".

Di cosa si tratta?

"Vorrei organizzare un incontro coi vertici sindacali, locali magari, per spiegare bene la mia posizione e cogliere l’occasione per portare le mie scuse di persona".

Ritiene di doversi dimettere dalla carica di presidente del Cd’A di Viva Servizi?

"No, non credo di aver fatto qualcosa che possa giustificare un provvedimento del genere. Ripeto, ho sbagliato, me ne sto assumendo le responsabilità, ma da qui a lasciare il mio incarico, assunto tra l’altro da due giorni lavorativi lo ritengo eccessivo. Non era un post violento o minaccioso da meritare una censura così definitiva. Probabilmente pago il mio essere troppo diretto, di non pensare prima di agire, ma anche questo lato del mio carattere ha un aspetto positivo".