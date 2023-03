Post e rabbia, chieste le dimissioni di Liverani

di Silvia Santarelli

"L’acqua è finita! Tirate fuori il vino!", chieste le dimissioni del consigliere comunale e presidente della Commissione Bilancio Marcello Liverani. Mercoledì, l’ennesima allerta meteo con il Misa sopra il livello di guardia a Bettolelle e alcuni fossi tracimati, terminata la fase di emergenza, il consigliere di FdI Marcello Liverani ha postato sul suo profilo Facebook una frase che ha scatenato polemiche e ira da parte di cittadini e alluvionati, ma che è stata contestata anche da parte di alcuni consiglieri di opposizione. Giovedì, in Commissione Bilancio, il consigliere di Amo Senigallia Gennaro Campanile ha chiesto spiegazioni: "Con l’acqua piovana che negli ultimi anni ha provocato decine di morti, dolori e danni incalcolabili, paure, siamo di fronte alla più totale mancanza di rispetto nei confronti dei suoi e nostri concittadini che ad ogni allerta meteo vivono momenti di profonda ansia e preoccupazione – ha spiegato Campanile –, inoltre Liverani ha fatto scena muta anche quando come commissario gli ho ricordato la pesante e gravissima condanna penale inflittagli (in 1° grado) per un reato odioso (diffamazione), conosciuta attraverso la stampa e non per una doverosa comunicazione del Presidente. Ancora scena muta di Liverani e assessore Bizzarri alla domanda di quante famiglie ed aziende avrebbero beneficiato del contributo statale per l’alluvione che verrà bonificato a breve". Ma da parte del consigliere di Amo Senigallia le critiche piovono su tutti i fronti: "Incredibile la risposta alla richiesta di spiegazioni per la mancata (ma promessa) audizione dei responsabili delle forniture di energia al Comune, vecchia di quasi sei mesi – prosegue –. Le audizioni si faranno, ma entro l’estate! La motivazione? C’è stata l’alluvione, come se Liverani fosse ancora lì a spalare la melma o ad aiutare gli sfollati. Le audizioni si faranno quindi quando il caro energia sarà assorbito dagli eventi. Tempismo perfetto. É del tutto evidente che Liverani è completamente inadatto al ruolo di Presidente di Commissione: condanne penali, battute inqualificabili, inadempienze di ruolo, ignoranza su dati fondamentali rendono imbarazzante la sua presenza ai vertici della Commissione".

Dopo poco dalla pubblicazione il post è stato subito rimosso, ma questo non è bastato per evitare screenshot che hanno fatto il giro dei social. Nessun Amministratore ha commentato l’accaduto, un caso che potrebbe presto finire sui tavoli del consiglio comunale. "Se Liverani si comporta in questo modo la responsabilità è certamente sua, ma da un punto di vista politico lo è anche della maggioranza di destra-destra che governa la città, a partire da Olivetti" , conclude Campanile.