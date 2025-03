Post "sbagliato", scontro tra Campagnolo e Romano

L’assessore Elena Campagnolo posta per errore una storia sul profilo Instagram istituzionale, il consigliere del Pd Dario Romano: ‘È una questione politica’. Il post riguardava alcuni interventi in fase di realizzazione in una frazione della città: "Prendo atto che dal profilo ufficiale turistico Instagram del Comune di Senigallia si fa una vera e propria propaganda per l’amministrazione e, in particolare per la Lega. Un fatto gravissimo: lo avevamo già detto in consiglio comunale mesi fa, ammonendo il sindaco Olivetti sull’utilizzo di risorse pubbliche per comunicazioni istituzionali quanto mai ‘forzate’". Subito sono arrivate le scuse dell’assessore: "In qualità di amministratori, ci occupiamo della redazione di comunicati per il sito istituzionale e della pubblicazione di contenuti sui canali social dell’Ente, un’attività che svolgiamo a titolo gratuito – spiega la Campagnolo -. Questa iniziativa è diventata necessaria poiché il Comune, al momento, non dispone di un addetto stampa. In seguito all’aspettativa presa dal precedente addetto per seguire Mangialardi in Regione, la sua posizione è rimasta vacante, creando difficoltà nell’individuare un sostituto". La replica di Romano non: "In un ente con quasi 300 dipendenti, se sono gli assessori a dover redigere ’comunicati’, un problema c’è e non può essere ovviamente scaricabile sul passato".