Post sisma: 3,5 milioni per le classi in deroga

"Il ministero dell’istruzione ha effettuato la ripartizione delle risorse (per l’anno scolastico 202324) che il Decreto ricostruzione ha stanziato per garantire la continuità didattica nelle scuole del cratere 2016 fino all’anno scolastico 202829". Ne dà notizia il commissario Guido Castelli (in foto). La cifra destinata alle quattro regioni è di circa 3,5 milioni (Marche 2 milioni, Abruzzo 528mila euro, Lazio 365mila, Umbria 609mila).