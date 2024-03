Post su Israele, gelo istituzionale. Il rabbino: "Un incontro per scusarsi"

La polemica non si placa. Dopo quel post il rabbino di Ancona non si è fermato e adesso chiede un incontro pubblico per le scuse. "Israelizzare (verbo), prendere qualcosa che non ti appartiene, per poi fingere spudoratamente che sia tuo interpretando il ruolo della vittima" è il testo del post che da giorni gira su Facebook e i primi di marzo è stato condiviso dalla vicesindaca del Movimento 5 stelle di Castelfidardo Romina Calvani. La stessa, nel condividerlo sulla propria bacheca istituzionale, ha poi commento "Chiaro no?", scatenando nel giro di pochissimo polemiche e grande clamore sui social e non solo. Il rabbino Haim F. Cipriani come membro dell’Ucei, Unione delle comunità ebraiche italiane, ha inviato una lettera al sindaco Roberto Ascani e alla presidenza del Movimento 5 stelle. "E’ evidente il contenuto antiebraico gravissimo del post", ha detto. "Ho già risposto al rabbino e sembra che stia cercando a tutti i costi l’attenzione del presidente Conte, nonostante abbiamo spiegato ampiamente che non c’entra nulla l’antisemitismo e l’assessore si sia scusata per quanti si possano essere sentiti offesi", dice oggi il primo cittadino. "Dalle sue repliche mi pare intendere che il sindaco non abbia minimamente capito il tenore del meme che l’assessora ha condiviso – gli ha risposto il rabbino -. Tale post colpisce l’intera popolazione ebraica, compresa quella italiana, che viene regolarmente minacciata, intimidita e talvolta aggredita (come avvenuto a me) proprio a causa di questo tipo di atteggiamenti e slogan. Ringrazio per il cortese invito al Festival della fisarmonica che è un evento molto interessante ma devo declinare. Ho invece invitato l’assessora a un confronto pubblico, alla presenza di stampa e rappresentanti ebraici e istituzionali, durante il quale avrà l’occasione di porgere pubbliche scuse alla comunità ebraica. Il sindaco è il benvenuto e la presenza sua e della leadership nazionale del Movimento saranno gli unici segni che potranno moderare lo stigma dell’antisemitismo da quell’atto e dall’evidente volontà di negarne la natura". Il vicesindaco non aggiunge altro se non ribadendo: "Sono stata fraintesa e me ne dispiace moltissimo. Non era un post antisemita, lungi da me. Per non alimentare polemiche l’ho comunque tolto. L’avevo postato soltanto per evidenziare la sproporzione di Israele contro la striscia di Gaza". Il fatto ha scatenato clamore a livello politico e non solo. "La possibilità di esprimere opinioni è legittima e sacrosanta e quando si ricopre un ruolo istituzionale è addirittura doverosa – afferma il consigliere di Fratelli d’Italia Marco Cingolani -. Siamo tutti convinti che a Gaza stia succedendo qualcosa di grave, frutto di una guerra infinita tra Israele e il popolo palestinese. Servivano solo le scuse, senza giustificazioni, e che il sindaco ammonisse il vicesindaco".

Silvia Santini