Post sul web, scontro tra Pd e il sindaco

Dopo le accuse mosse dal Pd nei confronti del sindaco Massimo Olivetti, che secondo i Dem avrebbe violato l’art.9 della legge 28/2000, per aver pubblicato comunicazioni del sindaco, sulla sua pagina istituzionale di Facebook in pieno periodo elettorale. "Il Corecom, nella seduta del 12 settembre, ha preso atto dell’"immediato adeguamento spontaneo" del sindaco, che ha rimosso i post incriminati – scrive il Pd in un comunicato -. Il punto è chiaro: senza la nostra segnalazione non ci sarebbe stato alcun ravvedimento. Domenica 7 settembre, durante la cerimonia conclusiva di DonnArma, alla presenza delle forze dell’ordine, il sindaco ha indossato la fascia tricolore, Un’altra violazione delle regole?". La risposta di Olivetti non si è fatta attendere: "Il Partito Democratico di Senigallia, di sicuro privo di argomenti, mi tira in ballo per una presunta violazione, in quanto ho pubblicato nel mio profilo fb denominato ’Massimo Olivetti Sindaco di Senigallia’ (non certo su quello dell’Ente, si badi bene) un post sulla conclusione dei lavori al plesso delle nuove scuole medie Marchetti (che ricordo non sono state ancora inaugurate proprio per rispetto della succitata normativa), e sull’inizio di alcune asfaltature di strade nel territorio comunale. Messaggi che, ribadisco, nulla avevano di propagandistico". Il sindaco ha evidenziato anche violazioni da parte del centrosinistra: "Chissà se nell’esposto sono state segnalate?".