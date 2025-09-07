Post violento anti Ong. Charlie Rock annulla il dj set prima dei fuochi

Post violento e squadrista, annullato uno degli eventi della giornata conclusiva della Festa del Mare. Un’ombra nera sull’evento tanto atteso e ben organizzato dal Comune di Ancona che su questa vicenda preferisce mantenere un profilo basso. "Annullata la mia partecipazione alla Festa del Mare per motivi personali. Tutte le mie attività saranno sospese fino al 30 settembre". Abbiamo deciso di partire dalla fine di questa brutta pagina che ha visto protagonista il dj Charlie Rock che l’amministrazione comunale aveva inserito nel programma di stasera della Festa del Mare in attesa dei grandi fuochi pirotecnici.

Alla fine i botti sono arrivati ieri dopo una denuncia collettivi letteralmente esplosa sui social. In realtà il primo segnale era arrivato da un cittadino che, dopo aver saputo della presenza di Charlie Rock in cartellone ha chiamato la segreteria del sindaco, Daniele Silvetti, ignara del caso: "Mi ricordavo di quel commento e quando ho visto che l’estensore era tra gli artisti della Festa del Mare mi sono indignato _ racconta Claudio Paolinelli _. Ho chiesto che il comune facesse qualcosa e prendesse le distanze, ma nulla è accaduto. È singolare che l’evento sia stato annullato per motivi personali dell’artista e non per una precisa presa di posizione dell’amministrazione comunale".

Il post in questione risaliva a 2 settembre scorso e appariva tra le decine di commenti a un pezzo pubblicato su un giornale online sulla missione umanitaria della nave Solidaire attraccata al porto di Ancona con 64 naufraghi salvati in acque libiche. Parole aspre, cattive, da censurare, in cui si parla anche di deportazioni. Con un obiettivo preciso, gli operatori della ong: "Invece di scrivere bisogna andare giù _ ha pubblicato col suo nick social Charlie Rock Ancona -, ben organizzati, sfondando i cancelli e salire in nave, farsi sentire senza paura in vecchio stile anni ‘70. Nessuna pietà per l’equipaggio in primis, 6 mesi di ospedale, i migranti curati, assistiti, rifocillati e rispediti a casa. Vedrai che poi le cose cambiano. Scrivere serve a poco o nulla. Organizzarsi, io ci sto". Da Palazzo del Popolo nessuna nota stampa per comunicare l’annullamento dell’evento. All’assessore ai Grandi Eventi, Angelo Eliantonio, cui spetta l’onore e l’onere dell’organizzazione della Festa del Mare, abbiamo chiesto di darci un suo parere sul post pubblicato da Charlie Rock, ma si è trincerato dietro un ‘no comment’. Ci saremmo aspettati un atteggiamento di condanna da parte di Eliantonio, magari stigmatizzando la violenza di quelle frasi, ma così non è andata. Alla fine gli ‘uffici’ del Comune hanno segnalato al dj anconetano le reazioni che il suo post stava suscitando e solo a quel punto lo stesso Charlie Rock ha pensato bene di optare per l’auto-censura rinunciando allo show di stasera. Sulla vicenda è intervenuto Francesco Rubini, consigliere comunale di Altra Idea di Città: "Charlie Rock, lo stesso che invita a salire sulle navi di soccorso delle ONG per picchiare gli equipaggi e rispedire a casa le persone salvate, doveva esibirsi alla Festa del Mare. Spero che l’amministrazione, informata sui fatti, prenda immediati provvedimenti". Alla fine di quei provvedimenti non sono mai stati presi.