Post violento anti Ong: salta l’esibizione di Charlie Rock

Ancona, 6 settembre 2025 – “Invece di scrivere, bisogna andare giù ben organizzati, sfondare i cancelli e salire in nave. Farsi sentire senza paura in vecchio stile anni ‘70. Nessuna pietà, per l’equipaggio in primis, 6 mesi di ospedale, e i migranti rifocillati e rispediti a casa. Vedrai che poi le cose cambiano. Organizziamoci, io ci sto”.

Un commento social violento e squadrista. L’autore è un disc-jockey anconetano, Charlie Rock, spesso invitato a kermesse musicali tra cui il Summer Jamboree, non nuovo a derive simili. Le sue parole, pubblicate alcuni giorni fa, erano legate all’arrivo al porto di Ancona, a fine agosto, della nave dell’Ong Solidaire con a bordo 64 naufraghi. Domani sera il dj avrebbe dovuto allietare il pubblico della Festa del Mare prima del gran finale dei fuochi d’artificio. Così non sarà dopo che un cittadino, presa visione del post, ha pensato bene di andare fino in fondo: “Al Comune ho chiesto che prendesse le distanze e cancellasse quell’evento, ma nulla è accaduto. È singolare che l’evento sia stato annullato per motivi personali dallo stesso dj e non per una precisa presa di posizione dell’amministrazione comunale”.

In effetti venerdì pomeriggio la direzione ‘Grandi Eventi’ ha segnalato a Charlie Rock il clamore che il suo post aveva scatenato e questa mattina lo stesso dj ha annunciato l’annullamento della performance. Nessuna parola di condanna da parte del vero organizzatore della Festa del Mare, l’assessore con delega, tra le altre, proprio ai Grani Eventi, Angelo Eliantonio che si è trincerato dietro un no comment.