Poste, assalto al bancomat Ma l’allarme li mette in fuga

In due, incappucciati e armati di spranga, assaltano lo sportello bancomat delle Poste. E’ successo martedì notte, nella frazione di Candia. Un colpo non riuscito perché il sistema di allarme è entrato in funzione mettendo in moto il servizio di sicurezza centrale delle Poste, la sala di controllo operativa 24 ore su 24, e le forze dell’ordine del territorio. Una pattuglia della polizia infatti ha raggiunto Candia e messo in fuga i malviventi. Mancavano pochi minuti alle 2 quando i due banditi, uno indossava un passamontagna, l’altro aveva un berretto in testa con visiera e il volto coperto probabilmente da una sciarpa tirata su fino al naso, sono arrivati davanti allo sportello Atm. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso il tentativo di scasso, immortalando i volti dei due malviventi, apparentemente di sesso maschile. Mentre uno guardava, l’altro ha estratto una spranga cercando di forzare il contenitore erogatore dei soldi. Pochi secondi ed è suonato l’allarme collegato agli operatori della Situation Room di Roma, la sala di controllo h24 di Poste Italiane competente per territorio. Dalle immagini è stato possibile appurare anche che i due, messi in fuga dall’arrivo della polizia, si sono allontanati a bordo di un furgone bianco. I poliziotti hanno effettuato un controllo in zona, perlustrando stradine e vie di fuga ma del furgone, probabilmente rubato, non c’era traccia. Uno dei due banditi aveva una felpa con cappuccio con una scritta e una bandiera su una manica. Dettagli che potrebbero tornare utili alle indagini. Poste Italiane fa sapere che "l’impegno per garantire standard di sicurezza sempre più elevati, a tutela delle persone e dei beni aziendali, con la dotazione di sistemi di sicurezza tecnologicamente evoluti e la stretta collaborazione con le forze dell’ordine, hanno consentito di contrastare efficacemente l’attacco predatorio". Tutti i 108 uffici postali di Ancona e provincia sono dotati di dispositivi a protezione del contante, tra i quali speciali casseforti ad apertura temporizzata. Ulteriori sistemi antieffrazione sono stati introdotti a protezione degli Atm postamat, come ad esempio la ghigliottina che, attraverso una paratia mobile, impedisce l’introduzione di esplosivo all’interno della cassaforte stessa, rendendo vano il tentativo di attacco. Per gli uffici postali anconetani sono stati introdotti numerosi servizi di vigilanza armata durante le aperture e la presenza di impianti di videosorveglianza a circuito chiuso composti da 445 telecamere che, oltre a monitorare possibili intrusioni notturne nei locali consentono di riconoscere automaticamente comportamenti sospetti e potenziali attacchi, facendo partire in tempo reale la richiesta di intervento alle forze dell’ordine.