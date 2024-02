Posti di blocco e controlli, migliaia i punti decurtati

Presentato il bilancio ’23 della polizia locale di Osimo: i punti decurtati ai conducenti sono 3453; 864 i veicoli sospesi dalla circolazione per assenza di revisione e in lieve diminuzione i veicoli oggetto di fermo e sequestro amministrativo per mancanza di copertura assicurativa 290. Le patenti ritirate sono 55, 31 i casi in cui i conducenti circolavano nonostante il documento scaduto, 14 per guida senza patente e 4 per guida in stato di ebbrezza. "La presenza sul territorio è stata garantita con servizi mirati e posti di blocco, anche usando telelaser per la velocità, per un totale di 4291 veicoli verificati – dice l’assessore alla sicurezza Gatto – Gestite 6597 richieste, tra interventi del personale del pronto intervento, sopralluoghi e segnalazioni. Fondamentali le telecamere che per 57 volte sono state usate anche da parte delle altre forze di polizia; 130 gli incidenti di cui 68 con feriti mentre in un caso il conducente è stato rintracciato a seguito di fuga e omissione di soccorso; 33 le notizie di reato trasmesse alla Procura.