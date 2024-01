Postino travolto da un mini suv

Stava percorrendo via Bottego, durante una mattinata come tante di consegne delle lettere e della posta, e si trovava in sella al suo motorino quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato un violento scontro con un mini suv, che ne ha causato una caduta sull’asfalto e, quindi, il conseguente e immediato trasporto all’ospedale. Grande paura, ieri intorno alle 9.15, per un giovane postino anconetano. Trattasi di un ragazzo di 26 anni, che transitava in via Bottego all’incrocio con via Castelfidardo, non troppo distante dal palazzo dei ferrovieri. Proprio da via Castelfidardo, invece, proveniva una Suzuki SX4, condotta da una donna di 66 anni residente a Falconara. Non è ancora chiaro il motivo dell’impatto, ma ad avere la peggio è stato il postino. È rimasto sempre cosciente e, fortunatamente, le sue condizioni non sono parse particolarmente serie. Ma per i necessari controlli, medici e sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno preferito estendere le verifiche al pronto soccorso del nosocomio regionale di Torrette di Ancona. All’incrocio dove si è verificato l’incidente sono sopraggiunti anche gli uomini della Polizia locale di Falconara che hanno effettuato i rilievi del caso, cercando di chiarire l’esatta dinamica dello scontro, e contestualmente hanno disciplinato la viabilità durante le operazioni di soccorso al 26enne protagonista, suo malgrado, di una bruttissima disavventura che, visto l’urto tra l’auto e il suo motorino, avrebbe potuto provocare conseguenze assai più gravi.