Posto occupato, multato un operatore sanitario

"Spesso gli operatori sanitari che svolgono i servizi territoriali a domicilio al ritorno in sede al poliambulatorio di Osimo trovano i parcheggi riservati occupati in modo improprio da incuranti cittadini. L’infermiere che deve consegnare i prelievi o rifornirsi di materiale per le medicazioni è costretto, per non interrompere il servizio, a parcheggiare con la macchina aziendale in altri stalli", denuncia la capogruppo del Pd Paola Andreoni. Sabato mattina è stata comminata una sanzione a un operatore sanitario. "Può essere accettabile tutto questo? Tutta la mia solidarietà".