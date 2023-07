Potere di acquisto dei salari dei dipendenti, la Cisl Fp Marche affronta il tema

Oltre cento delegati della Cisl Fp Marche in rappresentanza dei Comparti Sanità pubblica e privata, Funzioni Locali, Funzioni Centrali, Terzo Settore , venerdì 7 luglio 2023 alle ore 9.30 saranno presenti al Centro Conero Break di Ancona per affrontare il tema del potere di acquisto dei salari dei pubblici dipendenti alla luce del caro inflazione e degli effetti su coloro che sono maggiormente prossimi alla pensione. "Inflazione elevata e per quanto concerne il “carrello della spesa”, ancora a due cifre, unita a tassi di interesse in costante aumento pongono quesiti , a chi vive di reddito fisso, ai quali si proverà a dare risposta nel corso dell’iniziativa" afferma Luca Talevi, Reggente Cisl Fp Marche che coordinerà i lavori della mattinata.

Il segretario generale Cisl Marche, Sauro Rossi, introdurrà la tematica che impone al sindacato, in questo delicato momento, di impostare articolate azioni contrattuali e previdenziali, e il prof. Guido Canavesi, Ordinario di Diritto del Lavoro presso l’Università di Macerata inquadrerà la situazione all’interno dell’evoluzione normativa che vi è stata nel corso degli anni per realizzare i contenuti degli articoli 36 e 38 della Costituzione laddove si prevede che i lavoratori "hanno diritto ad una retribuzione sufficiente ad assicurare a se ed alla famiglia una esistenza libera e dignitosa e mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia".