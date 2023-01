"Potrebbero essere i miei figli".

Sono queste le parole a caldo di Giovanni Bomprezzi, presidente della Fondazione Caritas Senigallia, che da martedì sera ospita 38 minori non accompagnati sbarcati ad Ancona. "Stiamo toccando con mano le storie e le difficoltà di giovani che cercano di guardare avanti e di costruirsi un futuro – spiega Bomprezzi – potrebbero essere i miei figli. Sono vittime di violenza e ingiustizie, sono scappati da chi cercava di portargli via tutto. Alcuni portano ancora i segni ma ora vogliono voltare pagina e per farlo hanno dovuto affrontare tante, troppe difficoltà per chi a 14, 15, 17 anni dovrebbe pensare solo a divertirsi e a costruirsi un domani. Il tempo non possiamo ridarglielo indietro, ma possiamo aiutarli a ritrovare la fiducia. Se uno cerca di toglierti tutto, anche quello che ti sei guadagnato, l’unica soluzione è scappare e cercare aiuto"