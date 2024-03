"Potrò rivedere mia figlia dopo più di un anno"

"Potrò finalmente rivedere mia figlia Maria (il nome è di fantasia) che non incontro da un anno e due mesi. Voglio ringraziare il Carlino per aver ospitato il mio appello accorato. E’ un piccolo passo ma molto importante". A parlare è Lidio due settimane fa aveva lanciato un accorato appello a rivedere la figlia di 8 anni prima affidata a una parente di lui, poi ad una famiglia esterna e in questi giorni accolta in una comunità. Perchè sia lui che la mamma della piccola hanno perso la potestà genitoriale. "Lei per problemi all’abuso e alla dipendenza da alcol e ritenuta non idonea a crescere la figlia – spiega il suo legale Giancarlo Catani –. Lui per contrasti avuti con l’ex moglie per i quali c’è un processo in corso. Lui da padre vuole mantenere un rapporto seppure solo limitato nel tempo e portato avanti in incontri protetti".

"Ora la situazione sembra essersi finalmente sbloccata – prosegue l’avvocato Catani -. Tra due settimane Lidio potrà rivedere con incontri protetti la figlia come stabilito nei giorni scorsi dal tribunale dei minori concertato con le assistenti sociali in collaborazione con il consultorio familiare. Nel frattempo Lidio ha prestato giuramento e si è avviato l’iter per la consulenza tecnica su di lui come sulla madre della bambina. Siamo fiduciosi nel buon esito perché questo padre di famiglia lavora stabilmente ormai da molti anni, ha una vita regolare e vive con i suoi due figli ormai grandi avuti con un’altra donna nel suo paese d’origine Santo Domingo". "Sogno di poter tornare a prendermi cura di lei" confida Lidio. Per ora si tratta di un singolo incontro che il papà potrà fare con sua figlia che frequenta la scuola primaria. Incontro che, salvo problemi, dovrebbe essere seguito da altri analoghi in maniera periodica. Ma le speranze per il prossimo futuro sono di poter tornare a esserne davvero il padre.

"Ho insistito per rivederla perché temevo che mia figlia pensasse che io fossi un poco di buono che l’avesse abbandonata e volevo essere sicuro che lei stesse bene – spiega ancora l’uomo di origini dominicane ma da molti anni in Italia –. Anche se ho una condanna in primo grado non ho mai avuto alcun problema con la bambina e anzi sono stato io a prendermi cura di lei fino a che ho potuto. Credo di aver diritto di vedere mia figlia e sapere come sta. Non vorrei altro. Spero che anche la vicenda della potestà genitoriale si concluda positivamente così da poter tornare ad essere un padre a tutti gli effetti".

Sara Ferreri