Povera Galleria Dorica. Chiusa la metà dei negozi. Escrementi e rifiuti dilagano

Il restyling all’interno della Galleria Dorica è rimasto a metà e le conseguenze sono sporcizia, escrementi di pennuti, rifiuti abbandonati e una triste, desolante situazione generale. Ieri mattina non abbiamo potuto credere ai nostri occhi quando, transitando all’interno della galleria che collega corso Garibaldi a corso Mazzini, ci siamo imbattuti in una scena poco edificante. Invece di risolversi, la questione del decoro sotto la Galleria Dorica probabilmente sta peggiorando. Settimane da incubo per i commercianti che vedono un quadro generale diventare sempre più preoccupante. Prima i piccioni, poi i bivacchi e i rischi per la sicurezza, adesso il disarmante abbandono.

E pensare che soltanto pochi mesi fa, all’inizio dell’autunno, l’amministrazione comunale aveva illustrato un piano che, attraverso la collaborazione dei privati, puntava a riportare il massimo del decoro non soltanto dentro la Galleria Dorica, ma anche sotto i portici di piazza Cavour. Nella galleria commerciale, tra le opere centrali da effettuare, la rimozione della vecchia rete anti-piccioni, ormai inutile, e la posa di una nuova e più efficace, senza dimenticare l’installazione di alcuni dissuasori nelle plafoniere contro la presenza dei volatili. A distanza di mesi l’esperimento della nuova protezione sembra non aver funzionato, guardando i risultati. L’intervento è stato garantito grazie a un’azione congiunta portata avanti grazie al lavoro di alcuni consiglieri comunali e la collaborazione dei privati, a partire dai condomini. Sì perché sia in piazza Cavour che in Galleria Dorica le aree sono di competenza dei rispettivi amministratori di condominio. Un ostacolo certo all’intervento diretto di Palazzo del Popolo che non può intervenire d’imperio per qualsiasi tipologia d’intervento, a partire dalla pulizia delle aree. In un recente incontro tra residenti, operatori commerciali e comune sembrava vicino l’accordo per una modifica del protocollo, con la possibilità di un intervento più puntuale e fisso di Anconambiente. Stando a quanto ci siamo trovati davanti ieri mattina questo accordo viene applicato poco o male. A colpirci è il numero elevato di saracinesche abbassate, più o meno la metà del totale. L’ultima attività a lasciare, alla vigilia di Natale, il bar Muda e le conseguenze per il decoro sono subito evidenti. A terra, davanti alle vetrine dell’ex bar e non solo lì, rifiuti su rifiuti: cicche di sigarette spente, cartacce, bottiglie di vetro lasciate sui cordoli delle vetrine, sacchetti di plastica abbandonati. E poi, davanti a ognuna delle vetrine senza luci, cumuli di escrementi dei piccioni vecchi ormai di giorni, settimane. Tutt’altro che una bella cartolina per il visitatore, anconetano o turista che sia, interessato a fare due passi dentro quel suggestivo plesso architettonico e commerciale. L’ultima immagine uscendo dalla galleria, lato corso Garibaldi, la serranda di metallo chiusa tutte le sere ridotta in condizioni penose, mangiata dalla ruggine, e una specie di vaso con dentro una pianta secca coperta da rifiuti: una bottiglia di plastica, un pacchetto di sigarette, un gratta e vinci e altro.