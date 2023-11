Povera piazza Pertini: "Pavimentazione horror. Bagni chiusi da 10 anni"

Lo street food ha lasciato il segno. In tutti sensi. Che Ancona stia vivendo una nuova era si è già detto milioni di volte. I cittadini sono soddisfatti (non tutti, ma fa parte del gioco). Però, politica a parte, quello che ci segnalano i nostri lettori è un dato di fatto. Una lettera arrivata qualche giorno fa in redazione ci invita ad andare "a fare un giro in piazza Pertini. Guardate com’è ridotta la pavimentazione, è piena di olio, unta e bisunta a causa degli stand di qualche settimana fa e forse anche a causa dei barboni che ci si accampano per mangiare. E poi lasciano tutto sporco". Noi siamo andati sul posto ed effettivamente la pavimentazione di quella piazza deserta è una desolazione. Non solo perché la piazza è spoglia come non mai, "vuota e brutta" ormai da anni, ma anche perché le mattonelle sono vistosamente rovinate. "Voi siete di AnconAmbiente?", ci chiede una signora mentre fotografiamo a terra piazza Pertini. "No, siamo giornalisti", rispondiamo. "Peccato, qui servono i netturbini oltre ai giornalisti. Guardi che lerciume". Nessun angolo della piazza dei rinoceronti viene risparmiato. A partire dalla zona del parcheggio fino alle panchine di fronte alla panineria. Si salva solo la zona in cui vengono parcheggiati (?) gli scooter e le moto, che pare essere leggermente più pulita. Ma lì, talvolta, sono le discariche a deturpare una delle piazze più centrali di Ancona. Chissà cosa direbbe Trubbiani, se solo potesse parlare… Poco distante da lì, c’è la piazzetta piena di alberi e cartoni, con un baracchino -quello all’angolo con via Palestro – che l’amministrazione vorrebbe riaprire (sarebbero in corso delle trattative). Gli alberi sono rigogliosi (forse anche troppo), l’erba alta copre qualche cartone di chi bivacca nel parchetto di fronte alla statua di Stamira. Quella povera eroina, tra l’altro, deve fare persino i conti con i bagni chiusi sbarrati da oltre dieci anni. "Io manco da Ancona da tempo – nota Barbara Rapanotti – ma qui è un sudiciume. Realtà vicine, come Civitanova, sono più pulite. Cosa dirà la gente che vede queste zone? Altrove, c’è più pulizia, ad Ancona invece c’è una negligenza oscena e questo è solo un punto in cui si vede della schifezza. C’è gente che prende i sussidi statali, che non lavora e che invece potrebbe servire a tenere puliti gli angoli del capoluogo". Con Barbara, ci affacciamo in quella scalinata che porterebbe alle toilettes, in corso Stamira: "Erbaccia, ragnatele, fogliame e zozzuria. Bisogna levare tutto e dare un’immagine più consona della città, restituirle ´look´ e decoro. Sono le piccole cose che fanno la differenza. Ancona è molto anziana e i bagni pubblici servono". Nelle intenzioni dell’assessore al decoro, Daniele Berardinelli, ci sarebbe l’intera riqualificazione di corso Stamira e della zona di piazza Pertini.

Nicolò Moricci