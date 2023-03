Povera Porta Pia diventata discarica E’ il deposito dei resti di un cantiere

E pensare che da tempo ci sono anconetani che chiedono di valorizzare Porta Pia, restituendola pienamente alla città. Ora un suo nuovo utilizzo è stato trovato: deposito per i ‘resti’ di un cantiere. E’ la scena, desolante, che si trova davanti chi getta lo sguardo all’interno del monumento. C’è un po’ di tutto: i vecchi lastroni tolti per fare spazio alla nuova pavimentazione, tubi di plastica, cartelli stradali, grossi barattoli, legname, carriole, bidoni, attrezzi e ferraglie varie. Oggetti e materiali abbandonati per terra, o addossati ai muri. Muri di un edificio monumentale, che magari a qualcuno potrà non piacere, ma che rappresenta un pezzo di storia della città. Un bene da proteggere e tutelare, non da trasformare in una specie di discarica. Questo è quanto è stato lasciato dal cantiere di cui sopra, che si è protratto per lungo tempo, come molti anconetani avranno avuto modo di notare. Tra l’altro la zona ‘incriminata’ non è neanche chiusa, motivo per cui chiunque vi può entrare. E magari farsi male.

Ieri mattina c’è pure chi ha varcato il limite (teorico) segnato dalle classiche reti di plastica arancione, per fare una fotografia. Non si è fatto male. Ma qualcuno più disattento potrebbe essere meno fortunato. Per la cronaca, anche all’esterno c’è modo di farsi male. Vedi il tombino lasciato mezzo aperto su cui si può inciampare con una certa facilità. Sempre intorno al monumento ci sono altre grosse pietre, ma soprattutto una nutrita serie di mini palizzate fatte con le reti arancioni che delimitano piccoli lembi di terreno su cui, si presume, bisogna ancora intervenire.

Il risultato finale è una visuale a dir poco deprimente dell’area, dove tra l’altro domina la terra piuttosto che il verde, con tanto di pozzanghere dovute alla recente pioggia. Non proprio un bel biglietto da visita per chi proviene da nord. Resta ben visibile anche il cartello con le indicazioni dei lavori, su cui qualche buontempone tempo fa ha scritto una domanda piuttosto colorita: ‘Quando c... finite?’. A quanto pare l’interrogativo resta valido, perché è evidente che non è ancora finita. Chissà cosa ne pensano alla Soprintendenza di questo ‘spettacolo’? Certi passanti si limitano a un’espressione a metà tra la sorpresa e il disgusto. "Povera Porta Pia", sembrano dire. Difficile dargli torto.

Raimondo Montesi