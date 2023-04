"Povere Grazie, lasciate a se stesse"

"Le fotografie parlano da sole. Solo indifferenza da parte dell’Amministrazione comunale alle decine di richieste del sottoscritto nelle quali ho sempre sollecitato interventi e manutenzioni nel quartiere delle Grazie; ora la situazione è in avanzato stato di degrado". Così Daniele Ballanti, portavoce del comitato di via Torresi. "Il peggio del peggio – dice – è nel Largo delle Staffette Partigiane, piazzetta con giardini e area giochi per bambini dalle molte potenzialità ma lasciata nella spirale dell’incuria al punto che le attività commerciali se ne vanno lasciando locali sfitti ed alcuni in stato grezzo. Scritte offensive e a sfondo sessuale ed etnico sulle mura, un’enorme area compresa tra via Torresi, via Bornaccini, via della Montagnola con edifici e capannoni dismessi invasi da discariche a cielo aperto, boscaglie, topi, incuria che restituiscono l’aspetto di una zona bombardata. E poi crateri stradali, marciapiedi invasi da terriccio e sassi che scendono dalle scalinate e che formano decine di centimetri di substrato sul quale crescono erbacce e boscaglie. I residenti segnalano anche cadute sulle scalinate (anche in quelle di via Camerano da anni dissestate) e marciapiedi dissestati. Senza contare gli altri problemi del quartiere delle Grazie, come la semichiusura da 15 anni delle Scuole Domenico Savio lasciate andare nell’abbandono".