"Poveri in costante aumento anche se si lavora, mancano i soldi pure per curarsi"

Aumentano i poveri, il report di Caritas: "I soldi non bastano anche se si lavora". Anche nelle Marche la percentuale di persone che chiedono ospitalità e aiuti alle strutture è aumentata, il centro di accoglienza di piazzale della Vittoria insieme a quelli presenti nel territorio della Diocesi di Senigallia ha quasi triplicato il numero di richieste in un anno: "Siamo preoccupati – spiega Giovanni Bomprezzi, presidente Fondazione Caritas – nel 2022 sono state accolte 232 persone, mentre ad oggi, per il 2023 il numero è di 658. Si tratta di numeri che riguardano la prima e seconda accoglienza". La povertà è in aumento, nell’ultimo anno il numero di italiani che ha chiesto assistenza ha superato il numero di stranieri: "La povertà sta aumentando – prosegue Bomprezzi – la ripresa post Covid non c’è stata, il caro bollette, l’inflazione galoppante e la difficoltà a sottoporsi a un controllo con il Servizio Sanitario Nazionale stanno mettendo a dura prove tante famiglie. Il trend è cambiato, ora a richiedere aiuto è anche chi lavora, ma che a causa dell’aumento dei mutui o del caro affitti, degli aumenti legati alle bollette, non riesce più ad arrivare a fine mese. Una condizione che crea malcontento perché oltre a lavorare, non solo non si riesce a fare altro, ma nemmeno a sopravvivere".

Un problema sociale importante che nell’ultimo anno si avverte anche nel nostro territorio: "Nel 2022 i contributi per il caro energia sono stati di 20mila euro, saliti a 25mila nel 2023 – afferma – un raddoppio di richieste per la prontissima accoglienza dove si è passati dalle 88 del 2022 alle 161 dei primi dieci mesi del 2023, mentre i pasti totali sono 2mila e 200". Disabilità, ma anche difficoltà d’inserirsi nel mondo del lavoro per alcune fasce d’età: "L’identikit della persona che chiede aiuto è un padre di famiglia, spesso con mutuo a carico o affitto e una moglie con lavoro precario – spiega Bomprezzi – entrambi lavorano quello che guadagnano, a causa dei rincari, non gli consente di sostenere una spesa improvvisa, che può essere un guasto all’auto o una visita medica specialistica. Fino a qualche anno fa le persone che lavoravano non avevano questi problemi, è chiaro che per molte persone la situazione è peggiorata". Il problema della prima accoglienza è destinato a peggiorare con l’arrivo del maltempo e il freddo: "I numeri sono relativi ai primi dieci mesi del 2023, ci aspettiamo che i dati crescano, a causa dell’aumento di richieste di ospitalità per fare fronte al freddo, ma anche in vista delle festività natalizie".

Dati che dimostrano che, anche per la prima accoglienza, la richiesta da parte di italiani è aumentata nell’ultimo anno, così come per i pasti, dove sempre più famiglie, anche del territorio, si rivolgono alla Caritas in cerca di assistenza. "C’erano sicuramente dei campanelli di allarme – conclude – speriamo in politiche di aiuto incisive per migliorare la situazione".