Powervolley, da Modena parte la nuova sfida

Nel tempio del volley, il PalaPanini, inizia la stagione dell’Allianz Milano che sfida oggi alle 15.45 la Valsa Group Modena di coach Petrella. Al debutto non ci sarà, alla regia, Porro che sta recuperando dall’infortunio: al suo posto il neoacquisto Zonta. In campo l’opposto Dirlic e Kaziyski. Piazza, dovrebbe poi schierare Ishikawa in banda, Piano e Loser al centro e il libero Catania. La partita sarà ostica con le prime giornate di difficile lettura visto che quasi tutti i roster non si sono allenati per settimane al completo a causa delle Nazionali.

Coach Piazza: "Modena ha un palazzo particolare, una squadra ricca di esperienza con alcuni giovani". Giuliana Lorenzo