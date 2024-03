Prada compra l’ex Ciare. Sorgerà un centro sartoriale

L’ex Ciare diventerà un centro d’arte sartoriale. Lo stabilimento di Strada di Fontenuovo è stato ceduto dalla proprietà, la Fondazione Maria Grazia Balducci Rossi, al noto marchio Prada. La notizia era già nell’aria da qualche tempo, da quando l’operazione era stata portata a termine ma solo ora, a darne l’ufficialità è il presidente della Fondazione Maria Grazia Balducci Rossi, Tommaso Rossi.

"Mi sono convinto a vendere perché si tratta di una cosa positiva per la città – ha spiegato – perché porterà lavoro, in quanto diventerà un piccolo centro d’arte sartoriale".

Un’altra importante notizia per la spiaggia di velluto il cui nome circola ormai in ogni settore, dall’enogastronomia, allo sport, passando per la fotografia, fino alla moda. Avranno quindi nuova vita il capannone e il terreno, sede una volta della nota azienda Ciare di Senigallia. Un marchio storico, senigalliese, fondato nel 1947 e acquisito nel 2015 da una ditta di Reggio Emilia: l’azienda aveva attraversato periodi di crisi con tanto di agitazione sindacale dei lavoratori.

L’ex opificio era poi finito all’asta il 17 dicembre 2020 – rilevato dalla Fondazione Balducci-Rossi – con una base minima di 384mila 822 euro. Un capannone di 4.392 metri quadri a cui si aggiunge un appezzamento di circa mille e 400 metri di terreno agricolo.

L’acquisto dello stabile era finalizzato a realizzare un punto di aggregazione rivolto ai giovani: un luogo dove anche chi ha alle spalle difficili situazioni personali o famigliari possa, con il supporto di educatori, sviluppare relazioni sociali, studiare, fare sport.

La Fondazione aveva iniziato a sviluppare il progetto anche attraverso la ricerca di partner: il presidente Tommaso Rossi è da sempre molto vicino a diverse realtà sportive del territorio, contribuendo alla loro crescita. Nel maggio 2020 era avvenuta la cessione della quota di maggioranza del 70% da parte del Gruppo Asac, detenuto dalla Famiglia Rossi, fondata dal senigalliese Tommaso Rossi e con sede a Cesanella.

Nel 2023, invece, la Simam (Servizi Industriali Manageriali Ambientali) di Senigallia, era passata per il 100% nelle mani di Acea, la multi-utility controllata dal Comune di Roma attiva nel settore dell’energia, del servizio idrico integrato e del trattamento dei rifiuti.

E da ieri è ufficiale anche la cessione dell’ex Ciare dove si svilupperà un polo lavorativo importate per i senigalliesi, che potranno vantare una parte produzione di un noto marchio di alta moda.

Silvia Santarelli