Pramac mondiale: c’è la mano di David

I campioni del mondo a volte se ne stanno nascosti ai box e non vengono inquadrati dalle telecamere se non sullo sfondo della pit lane. Ma sono essenziali nel gioco di squadra di discipline complesse come, per esempio, quelle motoristiche. È il caso di Luca David, jesino, "uomo Ducati", due volte campione del mondo con il team Pramac, lo scorso anno a squadre e nella stagione conclusa da poco con il titolo individuale di Jorge Martin, che ha scalzato l’altro ducatista, il "nostro" Bagnaia, che guidava una moto ufficiale.

In un team "clienti" come Pramac Luca David è il tecnico inserito all’interno dell’organizzazione e che, di concerto con meccanici e altri tecnici del team e per conto della casa madre (la Ducati, appunto), si occupa della gestione delle parti di ricambio del mezzo da competizione. Parti e ricambi che hanno una vita programmata e la cui corretta gestione può fare la differenza tra un’esaltante vittoria ed un inglorioso ritiro.

David è stato ricevuto ieri mattina in Comune dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo e dal vice con delega allo Sport Samuele Animali per ricevere una medaglia ricordo.