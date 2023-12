Pranzo di Natale solidale, più di cento alla mensa del povero

È Natale anche alla Mensa del Povero: oltre cento persone per un pasto caldo nella sede della Caritas di via Berti. Le feste sono un momento di gioia per alcuni e di sofferenza per altri. Il momento in cui pensi a come la vita, per qualcuno, sarebbe potuta andare diversamente. Specialmente per chi si ritrova in strada, senza un tetto sulla testa o una famiglia a cui fare gli auguri.

Sotto l’albero, gli operatori della Caritas e della Mensa di Padre Guido ci hanno portato direttamente loro, i meno fortunati. Niente pacchi regalo, perché il più bel dono è stato ritrovarsi insieme, al chiuso, con un pasto fumante davanti e un tetto sulla testa scambiando due parole. Si respirava amicizia e solidarietà, accoglienza e inclusione tra le quattro mura della saletta della Chiesa della Palombella, a pochi passi dalla stazione. Una Chiesa che è stata ristrutturata per volere del vescovo dell’arcidiocesi di Ancona-Osimo, Angelo Spina, che ha fatto visita agli indigenti.

Persone che non hanno neppure i soldi per un pandoro, gente vestita di stracci. Che ha perso tutto, ma non la dignità. Tra loro, al fianco del vescovo, l’assessore ai servizi sociali, Manuela Caucci, e il presidente del consiglio comunale di Ancona, Simone Pizzi: "Abbiamo portato diverse cose da mangiare, panettoni e pandori. È stato un gesto di vicinanza – ha sottolineato Pizzi – Voglio rimarcare l’accoglienza di suor Pia e di suor Settimia, che – insieme alla Caritas, che ha messo a disposizione i locali – hanno accolto tutti in un clima familiare. Un ambiente rispettoso – rimarca – un vero Natale anche per chi è meno fortunato. D’altronde, stare con chi è in difficoltà è celebrare bene il Natale".

Tavolate semplici, ma imbandite a festa: "Erano oltre cento le persone che abbiamo accolto il 25, a pranzo". È l’amatissima suor Settimia a dare qualche dato. Lei e il suo esercito di volontari non si fermano neppure a Natale: "Erano poche le facce nuove, magari gente che non poteva permettersi il cenone. Ma prevalentemente si trattava di persone che già conosciamo. Sì, di italiani ce n’erano – riflette – ma erano più gli stranieri". L’albero di Natale era acceso così come i cuori e le anime dei volontari, che indossavano il cappellino di Santa Claus per strappare un sorriso a chi è sul lastrico. Settimia parla di "circa 140 persone.

A Natale – spiega – il numero di chi si rivolge a noi diminuisce. C’è chi cambia zona o chi, semplicemente, fa ritorno a casa o viene invitato da qualche parte. Il picco di accessi c’è tra ottobre e novembre". La Caritas si è occupata di antipasti e dolci: salatini, pizzette, patatine, torroni e panettoni. Mentre i volontari di Settimia hanno preparato lasagne, roast beef, scaloppine di pollo, piselli e funghi.

Nicolò Moricci