Precedenti favorevoli con i toscani Ma resta l’amarezza per il match di giugno 2018

Sono due i momenti salienti nei precedenti tra Reggiana e Siena. Il primo, molto noto e altrettanto amaro, risale al 3 giugno 2018, quando alla stadio Franchi va in scena il ritorno dei quarti dei playoff: la Reggiana ha vinto 2-1 la sfida casalinga (Manfrin e Altinier hanno rimontato il vantaggio toscano firmato Rondanini), ma i senesi passano in vantaggio a fine primo tempo con Cristiani. Al quarto di recupero, su respinta dell’incerto Pane, è Altinier a firmare l’1-1 che manderebbe in semifinale i granata, ma sul ribaltamento di fronte diventa protagonista il fischietto Pierantonio Perotti di Legnano, che fischia un rigore inesistente al Siena, trasformato da Santini. Sarà l’ultima uscita di Mike Piazza come proprietario della Reggiana e, l’anno seguente, si ripartirà dalla D.

Più dolce, invece, il precedente di inizio millennio: è il 14 maggio quando al Giglio arriva un Siena già promosso in B e la Reggiana, passata in corso d’opera da Speggiorin a Rumignani, ha bisogno di tre punti e che il Lumezzane non vinca a Montevarchi per evitare i playout. A decidere la contesa, vendicando il kappao per 2-1 dell’andata (con autorete di Finetti al 92’, dopo il pari di Citterio), è Ciullo, poi orecchio alle radioline coi bresciani che vengono sconfitti e vanno dritti agli spareggi.

Lo scorso anno duplice affermazione degli uomini di Diana, capaci di sbancare il campo avversario per 2-0 con uno-due in apertura di gara di Sciaudone e Zamparo; quest’ultimo è autore dell’unico gol del "Città del Tricolore" del 30 gennaio scorso, con rete che vale i tre punti arrivata dal dischetto. Nel match d’andata disputato al Franci l’11 settembre, invece, è il Siena a far festa: decide Disanto ad inizio ripresa. Il bilancio complessivo è di 15 vittorie granata contro le 11 senesi, con 7 pareggi.