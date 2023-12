Precicchie, in migliaia per il presepe vivente

In centinaia ieri per il presepe vivente nella suggestiva location del castello medievale di Precicchie. Dopo quella di ieri si replica l’1 e 6 gennaio sempre dalle 17 (ingresso libero). "Per l’occasione - spiegano gli organizzatori - le strette vie del castello, le piazze e le antiche stanze riprendono vita, popolandosi di numerosi figuranti pronti a rappresentare la vita al tempo della nascita di Gesù. Il visitatore viene proiettato in un vero e proprio viaggio nel tempo attraverso il quale può riscoprire le usanze e gli antichi mestieri: dai bivacchi posti sulla rupe rocciosa del castello passando per il vicolo dedicato alla lavorazione della lana raggiunge la piazza con il chiassoso mercato ricco di odori e colori. Completano il percorso numerosi artigiani intenti nei propri mestieri e la sontuosa corte di Erode, superata la quale si raggiunge la scena più rappresentativa: la Natività". Saranno presenti anche stand gastronomici. L’associazione Castello di Precicchie è stata invitata il 16 dicembre dall’associazione nazionale Città dei Presepi di Firenze a Roma con il Santo Padre per una giornata interamente dedicata ai presepisti di tutta Italia.